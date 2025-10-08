قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة قبول التبرع بالدم من عديم الأهلية أو ناقصها
محافظة القدس تحذر من اقتحامات المستوطنين الواسعة لباحات المسجد الأقصى
أسعار مواد البناء في مصر اليوم 8-10-2025
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة
برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف
روسيا تتوعد.. سننفذ تجربة نووية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه
المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا
يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب
طفرة تصنيع الهواتف في مصر.. 6 ملايين جهاز محلي لشركات عالمية خلال 2025
حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

18 ألف قطعة أرض.. تفاصيل الطرح العاشر من مشروع بيت الوطن

منار عبد العظيم

أعلنت وزارة الإسكان عن تفاصيل الطرح العاشر من مشروع "بيت الوطن"، والذي يعد من أبرز مشروعاتها الموجهة للمصريين العاملين بالخارج والمواطنين الراغبين في تملك أراضٍ سكنية. 

المتحدث الرسمي للوزارة، المهندس عمرو خطاب، كشف في مداخلة تليفزيونية عن تفاصيل هذا الطرح، وأوضح أسباب طرحه التكميلي وتأجيل الطرح الحادي عشر، بالإضافة إلى الإشارة إلى خطط مستقبلية في مدن جديدة مثل العلمين الجديدة.

الطرح العاشر يشمل 18 ألف قطعة أرض

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الطرح العاشر من مشروع "بيت الوطن" شمل إتاحة 18 ألف قطعة أرض في عدد من المدن الجديدة، وذلك نتيجة الإقبال الكبير من المواطنين على المشروع. 

وأوضح أن المشروع بدأ منذ عام 2012 وتم تنفيذ عشرة طروحات حتى الآن، ما يعكس استمرارية الوزارة في تقديم حلول عقارية تلبي تطلعات المصريين.

13 ألف قطعة تم تخصيصها... و3 آلاف حاجز في انتظار التخصيص

كشف خطاب خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، أن الوزارة نجحت في تخصيص نحو 13 ألف قطعة أرض حتى الآن. ومع ذلك، لم يتمكن حوالي 3 آلاف حاجز من الحصول على أراضٍ في المدن التي تقدموا لها. هذا الأمر دفع الوزارة إلى طرح حجز تكميلي بهدف استيعاب هؤلاء المتقدمين، مما يؤكد حرص الوزارة على تلبية احتياجات جميع المواطنين وعدم تجاهل مطالبهم.

طرح تكميلي وتأجيل الطرح الحادي عشر

وأشار المهندس عمرو خطاب إلى أن الطرح التكميلي جاء بناءً على توجيهات من وزير الإسكان لتأجيل الطرح الحادي عشر، بهدف إتاحة الفرصة أمام استكمال تخصيص الأراضي للمتقدمين في الطرح العاشر. كما أوضح أن هناك مدنًا شهدت إقبالًا غير مسبوق، مثل أكتوبر وأكتوبر الجديدة، وهو ما استدعى توفير قطع إضافية بها ضمن الحجز التكميلي.

وشدد المتحدث باسم وزارة الإسكان على أن الوزارة مستمرة في عملها ولن تتوقف عن توفير الخدمات والفرص السكنية للمواطنين. كما كشف عن خطط لطرح جديد في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، يتضمن عددًا من قطع الأراضي، في استجابة للطلب المتزايد من المواطنين على السكن في هذه المنطقة الواعدة.

مشروع "بيت الوطن": رؤية مستمرة لتلبية تطلعات المصريين

يمثل مشروع "بيت الوطن" أحد أهم محاور استراتيجية وزارة الإسكان لتوفير أراضٍ سكنية للمصريين سواء داخل البلاد أو في الخارج، مع التركيز على المدن الجديدة والمناطق ذات الفرص الاستثمارية الواعدة. واستمرار الطروحات وتنوعها بين الطروحات الأساسية والتكميلية يعكس مرونة الوزارة واستجابتها المباشرة لاحتياجات المواطنين.

بيت الوطن وزارة الإسكان مشروعات بيت الوطن

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

جنيهات ذهب

تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

طرق اسهل للمذاكرة

لو حاسس بالكسل.. 5 حيل نفسية تحفزك على المذاكرة لوقت أطول

أعراض الذبحة الصدرية

أعراض الذبحة الصدرية .. هل تسبب الوفاة؟

الزمالك

الجزيري مفاجأة التشكيل.. موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري والقنوت الناقلة

بالصور

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

فيديو

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

