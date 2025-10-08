18 ألف قطعة أرض.. تفاصيل الطرح العاشر من مشروع بيت الوطن

أعلنت وزارة الإسكان عن تفاصيل الطرح العاشر من مشروع "بيت الوطن"، والذي يعد من أبرز مشروعاتها الموجهة للمصريين العاملين بالخارج والمواطنين الراغبين في تملك أراضٍ سكنية.

المتحدث الرسمي للوزارة، المهندس عمرو خطاب، كشف في مداخلة تليفزيونية عن تفاصيل هذا الطرح، وأوضح أسباب طرحه التكميلي وتأجيل الطرح الحادي عشر، بالإضافة إلى الإشارة إلى خطط مستقبلية في مدن جديدة مثل العلمين الجديدة.

الطرح العاشر يشمل 18 ألف قطعة أرض

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الطرح العاشر من مشروع "بيت الوطن" شمل إتاحة 18 ألف قطعة أرض في عدد من المدن الجديدة، وذلك نتيجة الإقبال الكبير من المواطنين على المشروع.

وأوضح أن المشروع بدأ منذ عام 2012 وتم تنفيذ عشرة طروحات حتى الآن، ما يعكس استمرارية الوزارة في تقديم حلول عقارية تلبي تطلعات المصريين.

13 ألف قطعة تم تخصيصها... و3 آلاف حاجز في انتظار التخصيص

كشف خطاب خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، أن الوزارة نجحت في تخصيص نحو 13 ألف قطعة أرض حتى الآن. ومع ذلك، لم يتمكن حوالي 3 آلاف حاجز من الحصول على أراضٍ في المدن التي تقدموا لها. هذا الأمر دفع الوزارة إلى طرح حجز تكميلي بهدف استيعاب هؤلاء المتقدمين، مما يؤكد حرص الوزارة على تلبية احتياجات جميع المواطنين وعدم تجاهل مطالبهم.

طرح تكميلي وتأجيل الطرح الحادي عشر

وأشار المهندس عمرو خطاب إلى أن الطرح التكميلي جاء بناءً على توجيهات من وزير الإسكان لتأجيل الطرح الحادي عشر، بهدف إتاحة الفرصة أمام استكمال تخصيص الأراضي للمتقدمين في الطرح العاشر. كما أوضح أن هناك مدنًا شهدت إقبالًا غير مسبوق، مثل أكتوبر وأكتوبر الجديدة، وهو ما استدعى توفير قطع إضافية بها ضمن الحجز التكميلي.

وشدد المتحدث باسم وزارة الإسكان على أن الوزارة مستمرة في عملها ولن تتوقف عن توفير الخدمات والفرص السكنية للمواطنين. كما كشف عن خطط لطرح جديد في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، يتضمن عددًا من قطع الأراضي، في استجابة للطلب المتزايد من المواطنين على السكن في هذه المنطقة الواعدة.

مشروع "بيت الوطن": رؤية مستمرة لتلبية تطلعات المصريين

يمثل مشروع "بيت الوطن" أحد أهم محاور استراتيجية وزارة الإسكان لتوفير أراضٍ سكنية للمصريين سواء داخل البلاد أو في الخارج، مع التركيز على المدن الجديدة والمناطق ذات الفرص الاستثمارية الواعدة. واستمرار الطروحات وتنوعها بين الطروحات الأساسية والتكميلية يعكس مرونة الوزارة واستجابتها المباشرة لاحتياجات المواطنين.