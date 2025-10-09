قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال يحذر سكان غزة من العودة إلى الشمال
وزير الخارجية الإيطالي: مستعدون للقيام بدورنا لتعزيز وقف إطلاق النار في غزة
محمد ثروت: أرحب بتقديم ديو مع ويجز أو توليت.. وأسمع كل الألوان الفنية|فيديو
إعلام عبري : وقف النار في غزة يدخل حيز التنفيذ عند الـ 12 ظهراً
أمطار بعدة محافظات.. واحذروا الأمواج بشواطئ هذه المدن| الطقس اليوم
الجماهير يحتشدون في ساحة الرهائن بإسرائيل للاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار بغزة
10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور
جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن
أسعار الذهب اليوم الخميس 9-10-2025
نهاية عامين من القتل والإبادة.. فرحة حذرة في غزة بعد إعلان الاتفاق
ترامب: وقف حرب غزة تحول محوري في مسار السلام بالشرق الأوسط
حكم إعطاء زوج الابنة من زكاة المال لتعثره ماديا.. الإفتاء توضح
أخبار السيارات| 3 سائقين سعوديين يشاركون في منافسات فورمولا 4 .. تعرف على سبب إيقاف شركة كيا عن إنتاج سول بشكل نهائي ؟

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

كشف تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات عن أرقام مميزة في مجال المركبات الكهربائية، حيث بلغ عدد المركبات الكهربائية التي تم التأمين عليها   وتم ترخيصها منذ 21 يوليو 2021 وحتى سبتمبر 2025 بواقع 18507 مركبة.

تستعد بطولة السعودية للفورمولا 4 لاستقبال ثلاثة من أبرز المواهب السعودية الصاعدة في عالم سباقات السيارات، وهم فرح اليوسف، عبدالله كامل، وفارس أورقنجي.

وصلت سيارة إلي نهاية رحلتها في عالم السيارات، وكانت سول من أكثر السيارات تميزًا وشعبية في تاريخ شركة كيا الكورية، والان سيتم إيقاف إنتاجها بعد أكثر من 16 عام من الإنتاج، وبالتالي أعلنت الشركة الكورية رسميًا أن هذا العام سيكون الأخير لهذا الطراز .

أقيمت في مدينة القدية بالرياض منافسات السباق الثاني والأخير من سباق "ديزرت إكس"، ضمن سلسلة سباقات "إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية.

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

كيشو

وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يهنئ المنتخب بالتأهل لمونديال 2026: الإصرار والعزيمة طريق الإنجاز

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يقدم واجب العزاء في الدكتور أحمد عمر هاشم

وزارة الأوقاف

بعنوان "صحح مفاهيمك".. وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة 10 أكتوبر

أمين البحوث الإسلامية

أمين البحوث الإسلامية يشارك في احتفالية مئوية "علوم القاهرة" وذكرى انتصار أكتوبر

بالصور

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

حساسية ومشاكل في الهضم.. فوائد وأضرار لـ الجوافة لا تعلمها

قشور الرمان علاج فعال لـ 7 أمراض.. تعرف عليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

