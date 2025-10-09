أخبار السيارات| 3 سائقين سعوديين يشاركون في منافسات فورمولا 4 .. تعرف على سبب إيقاف شركة كيا عن إنتاج سول بشكل نهائي ؟

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

كشف تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات عن أرقام مميزة في مجال المركبات الكهربائية، حيث بلغ عدد المركبات الكهربائية التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها منذ 21 يوليو 2021 وحتى سبتمبر 2025 بواقع 18507 مركبة.

تستعد بطولة السعودية للفورمولا 4 لاستقبال ثلاثة من أبرز المواهب السعودية الصاعدة في عالم سباقات السيارات، وهم فرح اليوسف، عبدالله كامل، وفارس أورقنجي.

وصلت سيارة إلي نهاية رحلتها في عالم السيارات، وكانت سول من أكثر السيارات تميزًا وشعبية في تاريخ شركة كيا الكورية، والان سيتم إيقاف إنتاجها بعد أكثر من 16 عام من الإنتاج، وبالتالي أعلنت الشركة الكورية رسميًا أن هذا العام سيكون الأخير لهذا الطراز .

أقيمت في مدينة القدية بالرياض منافسات السباق الثاني والأخير من سباق "ديزرت إكس"، ضمن سلسلة سباقات "إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية.

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.