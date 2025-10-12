قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية
دعاء سورة البقرة.. يفتح الأبواب المغلقة وترى العجب في حياتك
تاج فوق رأسي.. صلاح المعداوي يشكر الرئيس السيسي لتعيينه بمجلس الشيوخ
توتر متصاعد.. أفغانستان تعلن مقتـ.ل 58 جنديا باكستانيا وإسلام آباد تتوعد برد قوي
نقابة المهن التمثيلية تهنئ المخرج الكبير خالد جلال والنجم ياسر جلال لتعيينهما بمجلس الشيوخ
المستشار الألماني يؤكد حضوره القمة في مصر: نلتزم بتنفيذ اتفاق السلام
بعد تعيينه بالشيوخ.. سيد عبد العال: الرئيس حريص على إثراء الحياة النيابية
سامح الشاذلي: السيادة مصرية في السباحة بالزعانف.. و31 ميدالية حصاد جهد وعزيمة
تفاصيل إنقاذ حياة رئيس البعثة العراقية ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية
المستشار محمود فوزي يهنئ المعينين بالشيوخ على ثقة القيادة السياسية: اختيارات تثري العملية التشريعية
أحمد تركي عن تعيينه في مجلس الشيوخ: أعاهدكم على بذل أقصى درجات الجُهد فى خدمة الوطن
45 جنيها| أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مركز تنمية بورفؤاد الشبابية ينظم احتفالية كبرى في ذكرى نصر أكتوبر المجيد

مركز تنمية بورفؤاد الشبابية ينظم احتفالية كبرى في ذكرى نصر اكتوبر المجيد
مركز تنمية بورفؤاد الشبابية ينظم احتفالية كبرى في ذكرى نصر اكتوبر المجيد
محمد الغزاوى

 نظم مركز التنمية الشبابية بورفؤاد في أجواء وطنية مفعمة بالفخر والعزة احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تحت شعار "بنحبك يا مصر"، لتجديد روح الولاء والانتماء لدى أبناء بورسعيد.

جاء الحفل تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة ،و اللواء محب حبشي – محافظ بورسعيد ،و  محمد عبد العزيز المحضر  مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد

مركز تنمية بورفؤاد الشبابية ينظم احتفالية كبرى في ذكرى نصر اكتوبر المجيد

وشهدت الفعالية حضورًا مميزًا للدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والذي أشاد في كلمته بدور مراكز الشباب في تنمية الوعي الوطني وترسيخ قيم الانتماء بين النشء والشباب، مؤكدًا أن النصر العظيم سيظل رمزًا للعزيمة والإرادة المصرية.

كما أعرب الدكتور محمد عبد العزيز المحضر مدير عام المديرية – عن فخره بالمجهود الكبير الذي يقدمه مركز التنمية الشبابية بورفؤاد في خدمة المجتمع وتنمية الشباب، مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة في دعم الأنشطة الوطنية والتثقيفية.

وخلال الحفل تم تكريم عدد من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والشعبية تقديرًا لعطائهم ومساهماتهم الفاعلة في خدمة المجتمع البورسعيدي، بينهم
الدكتور محمود حسين ، رئيس مجلس الشباب والرياضة بمجلس النواب ،والدكتور محمد عبد العزيز المحضر ،مدير عام المديرية ،اللواء محمد عامر، المهندس محمد سلامة عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب حماة وطن، النائب أحمد جوهر عضو مجلس الشيوخ

وشهدت الاحتفالية فقرات فنية وطنية مميزة عبرت عن حب مصر وفخر أبنائها بنصر أكتوبر العظيم، وسط تفاعل الحضور وهتافات "تحيا مصر". 

أقيمت الاحتفالية  تحت إشراف  أحمد الفحلة رئيس مجلس الإدارة ،  أشرف التابعي ،نائب رئيس مجلس الإدارة ، محمد الملكي ، أمين الصندوق ، محمد تايب مدير المركز

بورسعيد بورفؤاد اكتوبر مركز تنمية بورفؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

جانب من الحادث

السفارة القطرية بالقاهرة تعرب عن حزنها لوفاة دبلوماسييها الثلاثة.. وتثمن تعاون السلطات المصرية في الحادث

ترشيحاتنا

جين وينفيلد مصمم السيارات الأمريكي الأسطوري

تعرف على جين وينفيلد مصمم السيارات الأمريكي الأسطوري

جهاز لوحي

بمواصفات خيالية.. هونر تطلق سلسلة التابلت Honor MagicPad 3 بالذكاء الاصطناعي

رينو

تعرف على أسعار رينو أوسترال 2026

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

فيديو

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد