مركز تنمية بورفؤاد الشبابية ينظم احتفالية كبرى في ذكرى نصر أكتوبر المجيد

نظم مركز التنمية الشبابية بورفؤاد في أجواء وطنية مفعمة بالفخر والعزة احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تحت شعار "بنحبك يا مصر"، لتجديد روح الولاء والانتماء لدى أبناء بورسعيد.

جاء الحفل تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،و اللواء محب حبشي – محافظ بورسعيد ،و محمد عبد العزيز المحضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد

مركز تنمية بورفؤاد الشبابية ينظم احتفالية كبرى في ذكرى نصر اكتوبر المجيد

وشهدت الفعالية حضورًا مميزًا للدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والذي أشاد في كلمته بدور مراكز الشباب في تنمية الوعي الوطني وترسيخ قيم الانتماء بين النشء والشباب، مؤكدًا أن النصر العظيم سيظل رمزًا للعزيمة والإرادة المصرية.

كما أعرب الدكتور محمد عبد العزيز المحضر مدير عام المديرية – عن فخره بالمجهود الكبير الذي يقدمه مركز التنمية الشبابية بورفؤاد في خدمة المجتمع وتنمية الشباب، مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة في دعم الأنشطة الوطنية والتثقيفية.

وخلال الحفل تم تكريم عدد من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والشعبية تقديرًا لعطائهم ومساهماتهم الفاعلة في خدمة المجتمع البورسعيدي، بينهم

الدكتور محمود حسين ، رئيس مجلس الشباب والرياضة بمجلس النواب ،والدكتور محمد عبد العزيز المحضر ،مدير عام المديرية ،اللواء محمد عامر، المهندس محمد سلامة عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب حماة وطن، النائب أحمد جوهر عضو مجلس الشيوخ

وشهدت الاحتفالية فقرات فنية وطنية مميزة عبرت عن حب مصر وفخر أبنائها بنصر أكتوبر العظيم، وسط تفاعل الحضور وهتافات "تحيا مصر".

أقيمت الاحتفالية تحت إشراف أحمد الفحلة رئيس مجلس الإدارة ، أشرف التابعي ،نائب رئيس مجلس الإدارة ، محمد الملكي ، أمين الصندوق ، محمد تايب مدير المركز