ماذا يحدث للجسم عند تناول بذور الشيا لمدة ١٤ يوما؟

تُعد بذور الشيا من أكثر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، لذلك ينصح الأطباء بنقع ملعقتين كبيرتين منها في الماء أو الحليب أو الزبادي لمدة 5 إلى 6 ساعات على الأقل أو طوال الليل قبل تناولها. يساعد النقع على جعل قشرتها الخارجية لينة، مما يسهل هضمها ويمنع خطر الاختناق عند الأكل.

عند تناول بذور الشيا المنقوعة بانتظام، تتحسن وظائف الجهاز الهضمي وصحة القلب وإنتاج الطاقة في الجسم. ويؤكد الأطباء أن الانتظام في تناولها لمدة 14 يوما فقط كفيل بإحداث فرق واضح في الصحة العامة، لما تحتويه من أحماض «أوميجا 3» الدهنية، وألياف، وبروتين، وكالسيوم، ومغنيسيوم، ومضادات أكسدة.

فوائد تناول بذور الشيا لمدة ١٤ يوم

يوضح الدكتور «سوراب سيثي»، الذي تلقى تدريبه في معاهد «AIIMS» و«هارفارد» و«ستانفورد»، أن تناول ملعقتين من بذور الشيا المنقوعة يوميا لمدة أسبوعين يمنح الجسم مجموعة من الفوائد المهمة.

وأشار إلى أن الألياف الموجودة فيها تدعم البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتتحول داخل المعدة إلى مادة هلامية يتضاعف حجمها نحو 12 مرة، ما يبطئ عملية الهضم ويمنح إحساسا أطول بالشبع، فيقلل الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات.

ولفت إلى أن هذه المادة الهلامية تساعد على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات، ما يحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم أثناء الوجبات. وتعمل أحماض «أوميجا 3» على تقليل الالتهابات وتحسين مستويات الكوليسترول، مما يحمي القلب ويقلل خطر الإصابة بأمراضه. وخلال الأيام الأولى من الاستخدام المنتظم، يشعر الجسم بزيادة في الطاقة وتحسن في الحيوية.

الطريقة المثلى لتناول بذور الشيا

أفضل طريقة لتناول بذور الشيا هي نقعها في الماء أو الحليب أو الزبادي، إذ يجعل ذلك الهضم أسهل ويضاعف الاستفادة من مكوناتها.

ويُنصح الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي أو ضعف الهضم، بالبدء بكميات صغيرة؛ حتى يتأقلم الجسم تدريجيا دون انزعاج.

طرق متنوعة لتناول بذور الشيا

يمكن إضافة بذور الشيا المنقوعة إلى العصائر أو الزبادي أو الشوفان أو السلطات، كما يمكن خلطها مع حبوب الإفطار أو استخدامها كمكون في المخبوزات وبديل للبيض في بعض الوصفات.

وتكفي ملعقة كبيرة واحدة لتغطية نحو 30 إلى 40% من احتياجات الجسم اليومية من الألياف، إلى جانب احتوائها على معادن أساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، ومضادات أكسدة قوية مثل «كيرسيتين» و«حمض الكلوروجينيك»، والتي تجعل منها طعاما متكاملا يحافظ على صحة القلب والعظام، ويدعم الجهاز الهضمي، ويقلل من الإجهاد التأكسدي في الجسم.

المصدر: timesofindia