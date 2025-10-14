بقوة 544 حصانًا.. مواصفات سيارة 001 الأحدث في عائلة زيكر

تقدم زيكر مجموعة من سياراتها المتنوعة، والتي تأتي بعدد كبير من التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب وسائل الحماية والتحكم، مع تصميمات عصرية، ومنها السيارة 001 والتي تعد واحدة من أحدث سيارات زيكر المقدمة عالميًا.

محرك زيكر 001

تعتمد سيارة زيكر 001 على أداء كهربائي إذ تبلغ القدرة الإجمالية للمحركات 544 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 686 نيوتن متر، مع تقنية النقل الأوتوماتيكي للأداء.

التسارع ونظام الدفع

تنطلق المركبة من وضع الثبات إلى سرعة 100 كم/س خلال 3.8 ثانية فقط، مما يجعلها من بين أسرع السيارات في فئتها، وتأتي السيارة بنظام الدفع بخيارات متنوعة، سواء كان كليًا أو خلفيًا.

تقنيات شحن سيارة زيكر 001

تدعم المركبة خيارات شحن متعددة تتناسب مع الاستخدام اليومي والرحلات الطويلة، عند استخدام شاحن التيار المستمر DC فائق السرعة، يمكن إعادة شحن البطارية من نسبة 10% إلى 80% خلال نحو 30 دقيقة.

أما عند التوصيل بشاحن تيار متردد AC بقدرة قصوى، فيمكن شحن البطارية بالكامل من 0% إلى 100% خلال 5.5 ساعات.

وتختلف المسافة التي تقطعها السيارة حسب نوع نظام الدفع، حيث يصل المدى إلى 620 كيلومتر في إصدار الدفع الخلفي، ويبلغ 590 كيلومتر في نسخة الدفع الكلي.

تجهيزات السيارة زيكر 001

تأتي السيارة بمقصورة فاخرة حيث تغطى المقاعد بجلود فاخرة، وتتوفر ميزة التبريد والتدليك في المقاعد الأمامية، مما يعزز من تجربة الركاب داخل المقصورة.

كما تأتي بنظام ترفيهي يعتمد على شاشة مركزية بقياس 15.4 بوصة، تدعم الاتصال عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ما يسمح بتكامل الأجهزة الذكية بسلاسة مع أنظمة السيارة، عجلة قيادة مالتي فانكشن، نظام صويت ترفهي.

تم تجهيز السيارة بمنظومة استشعار متقدمة تتضمن 5 كاميرات محيطية توفر رؤية شاملة للمحيط الخارجي، بالإضافة إلى 5 رادارات تعتمد على الموجات الصوتية، و12 رادارًا بالموجات فوق الصوتية، مثبت سرعة تكيفي.

كما تأتي مزودة بشاشة عرض على الزجاج الأمامي بقياس 14.7 بوصة، تستخدم تقنية الواقع المعزز لتقديم معلومات القيادة بشكل مباشر في مجال رؤية السائق، مما يساهم في تقليل تشتت الانتباه أثناء القيادة، بالإضافة إلى وسائد هوائية للحماية من الصدمات.