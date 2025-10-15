قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
درجات الحرارة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
غلق المتحف المصري الكبير اليوم استعدادا للحفل الرسمي
بين الطمأنينة والتحدي| ترامب يعلّق على مستقبل العلاقات مع الصين.. تفاصيل
السعودية .. تسرب أبخرة حامض الكبريتيك بالعقبة يصيب 33 شخصًا بضيق تنفس
انقلاب ميكروباص وإصابة 7 أشخاص أعلى طريق إسكندرية الصحراوي
إندونيسيا: ثوران بركان جبل "ليوتوبي لاكي-لاكي" بجزيرة "فلوريس"
اعتداءات الاحتلال تسقط شهيداً في الضفة الغربية.. وعمليات تخريب للمستوطنين
أسعار اللحوم في الأسواق.. فيديو
مدير آثار الأقصر يتفقد أعمال الحفائر والترميم بمعبد الكرنك ضمن مشروع التعاون المصري الفرنسي
وزير دفاع الاحتلال: أي انتهاك قرب الخط الأصفر سنرد عليه بشكل فوري
وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال تتجه إلى رفح لنشر الوعي وترسيخ الهوية الوطنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم .. جامعة بنها تنظم المؤتمر السنوي الرابع للدراسات العليا للعلوم الإنسانية

المؤتمر السنوي الرابع للدراسات العليا للعلوم الإنسانية
المؤتمر السنوي الرابع للدراسات العليا للعلوم الإنسانية
إبراهيم الهواري

تنظم جامعة بنها اليوم المؤتمر السنوي الرابع للدراسات العليا في العلوم الإنسانية، تحت عنوان: "أخلاقيات البحث العلمي في ظل الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة" وذلك في الفترة من 14-16 أكتوبر 2025.


ويأتى المؤتمر بمشاركة محلية ودولية واسعة، وبشراكة أكاديمية مع جامعة ووهان الصينية التي ستنظم مؤتمرًا قانونيًا تحت مظلة مؤتمر العلوم الانسانية يتناول الجانب القانوني في ظل الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة.
وقالت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن محاور المؤتمر الرئيسية تشمل: لعلوم التربوية والنفسية والاجتماعيةو العلوم التجارية والإدارة الذكية و الأدب والمكتبات والفنون وعلوم الرياضة  والتربية النوعية ودور الذكاء الاصطناعي في دعم الفئات الخاصة ومحور مميز للعلوم القانونية بالشراكة مع جامعة ووهان (جامعة بنها- ووهان الصينية).
ويهدف أالمؤتمر إلى تعزيز أخلاقيات البحث العلمي ودعم التكامل بين القانون، التكنولوجيا، والعلوم الإنسانية وربط البحوث بأهداف التنمية المستدامة ومناقشة الأبعاد الأخلاقية والقانونية للذكاء الاصطناعي.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-10-2025.. وهذه قيمة الجنيه الآن

دولار امريكي

سعر صرف الدولار الآن في مصر

الصلاة

هل تعيد الصلاة إذا نسيت عدد الركعات؟.. أمين الإفتاء يوضح التصرف الصحيح

ترشيحاتنا

أحمد عبد الوارث وسعاد نصر

فى ذكراه.. قصة زواج أحمد عبد الوارث وسعاد نصر

مي القاضي

ظهور لافت لـ مي القاضي عبر إنستجرام

درة

درة تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية في أحدث ظهور على إنستجرام

بالصور

شاومي في ورطة بعد وفاة سائق محاصر داخل السيارة.. لم يستطع فتح الأبواب

مازدا
مازدا
مازدا

تموين ههيا يوزع 6.5 طن سكر بكفر راشد والعواسجة بسعر 25 جنيها للكيلو

سكر
سكر
سكر

ليست كوبيه.. مازدا تشوق لسيارة كهربائية جديدة تطرح قريبًا

مازدا
مازدا
مازدا

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تُبهر مُتابعيها عبر إنستجرام |شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

المزيد