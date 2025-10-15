اليوم .. جامعة بنها تنظم المؤتمر السنوي الرابع للدراسات العليا للعلوم الإنسانية

تنظم جامعة بنها اليوم المؤتمر السنوي الرابع للدراسات العليا في العلوم الإنسانية، تحت عنوان: "أخلاقيات البحث العلمي في ظل الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة" وذلك في الفترة من 14-16 أكتوبر 2025.



ويأتى المؤتمر بمشاركة محلية ودولية واسعة، وبشراكة أكاديمية مع جامعة ووهان الصينية التي ستنظم مؤتمرًا قانونيًا تحت مظلة مؤتمر العلوم الانسانية يتناول الجانب القانوني في ظل الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة.

وقالت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن محاور المؤتمر الرئيسية تشمل: لعلوم التربوية والنفسية والاجتماعيةو العلوم التجارية والإدارة الذكية و الأدب والمكتبات والفنون وعلوم الرياضة والتربية النوعية ودور الذكاء الاصطناعي في دعم الفئات الخاصة ومحور مميز للعلوم القانونية بالشراكة مع جامعة ووهان (جامعة بنها- ووهان الصينية).

ويهدف أالمؤتمر إلى تعزيز أخلاقيات البحث العلمي ودعم التكامل بين القانون، التكنولوجيا، والعلوم الإنسانية وربط البحوث بأهداف التنمية المستدامة ومناقشة الأبعاد الأخلاقية والقانونية للذكاء الاصطناعي.