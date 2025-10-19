كلكوا فلة .. محمود العسيلي وبوسي يجتمعان فى ديو جديد بفيلم "السادة الأفاضل"

كشفت الشركة المنتجة لفيلم “السادة الأفاضل” عن أغنية جديدة للفيلم من غناء النجوم بوسي ومحمود العسيلي بعنوان “كلكوا فلة” والتى ستطرح خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر ان يطرح فيلم “السادة الأفاضل” يوم ٢٢ أكتوبر فى دور العرض السينمائية فى مصر وفي الوطن العربي يوم 30 أكتوبر.

فيلم السادة الأفاضل

وتدور أحداث الفيلم في قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يهزها موت الأب، جلال. سرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسؤولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه. يتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.

أبطال فيلم السادة الأفاضل

الفيلم يضم نخبة من السادة الأفاضل هم محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي، ومن إنتاج بوليت بروف فيلمز، سي سينما برودكشن، فيلم سكوير، ريد ستار، بداية فيلمز.