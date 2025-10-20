ضبط 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة قبل ترويجها ببنها

تمكن ضباط مباحث قسم أول بنها، من توجيه ضربة أمنية ناجحة ضد مروجي المواد المخدرة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي مدير مباحث القليوبية، بضرورة ملاحقة تجار السموم وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.



قاد الحملة المقدم محمد أشرف رئيس مباحث قسم أول بنها، بمشاركة النقيبين علي عمر وعبد الرحمن هندواي، حيث استهدفت الحملة منطقة أرض الملاح بالمنشية وعددًا من الأماكن الأخرى التي يتردد عليها مروجو المواد المخدرة.



وأسفرت جهود الحملة عن القبض على 3 عاطلين من كبار موزعي المواد المخدرة، وبحوزتهم كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة، تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وجار عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.