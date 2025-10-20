سفنكس الجديدة .. انطلاقة عمرانية تعيد رسم خريطة التنمية بمصر | وخبير يوضح

في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحرص الوزارة على المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات القومية في المدن الجديدة، قام مسئولو جهاز مدينة سفنكس الجديدة بجولة تفقدية شاملة لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعات المرافق والبنية التحتية بالمرحلة الأولى العاجلة من المدينة، وذلك بهدف دفع وتيرة العمل ومتابعة نسب الإنجاز الفعلية للمشروعات الجارية.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور الحسين حسان، خبيرالتنمية المحلية، إن تعد المدن الجديدة في مصر إنجازا تاريخيا بكل المقاييس، إذ تمثل خطوة غير مسبوقة في مسيرة بناء الدولة الحديثة، فقد استطاعت الدولة، خلال السنوات الثماني الماضية، أن تؤسس لبنية عمرانية متكاملة تجسد ملامح مصر الجديدة.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد نموذجا بارزا لهذا التطور، إذ تعادل في مساحتها دولة سنغافورة، ما يعكس حجم الجهد المبذول في التخطيط والتنفيذ.

وأشار حسان، إلى أن حرصت الدولة المصرية على تأمين هذه المدن الجديدة وحمايتها، لضمان عدم تكرار مشاهد التعديات والعشوائيات التي عانت منها البلاد في الماضي.

وتابع: "تعد هذه المدن بمثابة كلمة السر في إنقاذ مصر من العشوائيات، إذ صممت لتستوعب المواطنين، بما يضمن لهم حياة كريمة في بيئة منظمة ومستدامة ".

وشملت الجولة الميدانية في مدينة سفنكس الجديدة، تفقد أعمال تنفيذ المرافق المختلفة من فرمة، ومياه، وصرف صحي، والتي تعد من أهم المشروعات الخدمية التي تمثل الأساس لتهيئة المدينة لاستقبال السكان والمستثمرين خلال المراحل المقبلة.

وخلال الجولة، وجه مسئولو الجهاز الشركات المنفذة وجهات الإشراف بضرورة تكثيف الجهود والعمل على رفع معدلات الإنجاز بما يتماشى مع الخطط الزمنية المحددة.

كما تم التأكيد على أهمية الالتزام التام بإجراءات السلامة والصحة المهنية في جميع مواقع العمل، حفاظا على سلامة العاملين وضمان سير العمل في بيئة آمنة ومنظمة.

وفي إطار متابعتهم لمشروعات الطرق، قام مسئولو الجهاز أيضا بتفقد محور سفنكس داخل المدينة، لمتابعة تنفيذ الطبقة الأسفلتية للطريق الرئيسي، مؤكدين على ضرورة الإسراع في الانتهاء من أعمال الرصف وفق المواصفات القياسية، لما يمثله هذا المحور من أهمية استراتيجية في ربط مكونات المدينة ببعضها البعض، وتعزيز سهولة الحركة المرورية، ودعم جهود التنمية الشاملة في مدينة سفنكس الجديدة.

والجدير بالذكر، أن تأتي هذه الجولات التفقدية في إطار سياسة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الرامية إلى متابعة تنفيذ المشروعات ميدانيا، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في مختلف مراحل التنفيذ.

كما تؤكد هذه الجهود المستمرة حرص الدولة على الإسراع في تنمية المدن الجديدة، وجعلها نموذجا حضاريا متكاملا يواكب متطلبات التنمية العمرانية المستدامة في مصر.