ستروين تقدم C5 اير كروس الجديدة.. بمظهر رياضي

كشفت ستروين الفرنسية عن نسخة جديدة من سيارتها الشهيرة C5 Aircross، لتعزز من تواجدها وسط فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، مع تحديثات تقنية وهندسية تواكب تطورات صناعة السيارات الذكية.

ستروين تقدم C5 اير كروس بتكنولوجيا عصرية

طرحت ستروين نسخة هجينة من C5 Aircross تعتمد على نظام Plug-in Hybrid، مزودة ببطارية تبلغ سعتها 17.8 كيلووات ساعة، وتتيح مدى قيادة كهربائي يصل إلى 81 كيلومتراً دون الحاجة لاستخدام الوقود.

تحت غطاء المحرك، تستقر وحدة تشغيل من أربع أسطوانات بسعة 1.6 لتر، تنتج قوة إجمالية تبلغ 195 حصاناً، أي ما يعادل 143 كيلووات، لتمنح السائق تجربة قيادة تجمع بين الهدوء والكفاءة، إلى جانب الأداء الرياضي.

ستروين تقدم C5 اير كروس وإصدار كهربائي بالكامل

لم تكتف ستروين بالخيار الهجين، بل قدمت أيضاً نسخة كهربائية بالكامل من C5 Aircross بقوة تصل إلى 213 حصانًا أو ما يعادل 157 كيلووات، مع قدرة على التسارع من وضع الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.9 ثانية، إلا أن السرعة القصوى تصل إلى 170 كلم/س.

بطاريات متعددة لسيارة ستروين الرياضية

تأتي النسخة الكهربائية مزودة ببطارية بسعة 73 كيلووات ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى 520 كيلومتراً، لكن الشركة تخطط لإطلاق خيار بطارية أكبر في وقت لاحق، بسعة 97 كيلووات ساعة.

بهذه القدرات تتمكن السيارة قطع مسافة تصل إلى 680 كيلومتراً بالشحنة الواحدة، هذه النسخة الأقوى ستأتي أيضاً بقدرة أعلى للمحرك تبلغ 231 حصانًا، أو ما يعادل 170 كيلووات.

أسعار ستروين C5 Aircross عالمياً

تتوفر ستروين C5 Aircross الجديدة في الأسواق العالمية بأسعار تبدأ من 33,990 يورو، وتصل إلى 42,590 يورو حسب التجهيزات والمواصفات الفنية المقدمة وسط خيارات العلامة الفرنسية.