قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلهام شاهين عن اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة: في ناس عايزين يخلقوا لنا غلط ومش لاقيين
الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا
مطار الخرطوم يعلن عودة النشاط الجوي بعد إغلاق دام عامين ونصف
العمل: صرف 3 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
إنشاء محطة عملاقة لتحويل 2000 طن قمامة يوميا إلى 62 ميجاوات كهرباء بالقليوبية
تطورات جديدة بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه
نائب وزير الصحة يبحث جاهزية المنشآت الطبية بشمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين
شيخ الأزهر لشباب مجلس الكنائس العالمي: الأمل معقود عليكم في مواجهة الحروب العبثية
الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر
وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية مخصصة لقارة أفريقيا
مفيش زيادة في أسعار السلع.. رسائل هامة من رئيس الحكومة عقب زيادات البنزين الأخيرة
رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة: رفع درجة الجاهزية القصوى استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أنه تم إعداد خطة عمل متكاملة تتضمن جميع الإجراءات والأعمال المطلوبة استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير، بما يضمن ظهور محافظة الجيزة بالمظهر الحضاري اللائق بهذا الحدث التاريخي الفريد، وبما يتناسب مع حجم الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.

ووجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية المختصة برفع درجة الاستعداد القصوى، مع ضرورة المتابعة الميدانية اللحظية لمعدلات تنفيذ أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه والصيانات الدورية لها والاهتمام بأعمال النظافة العامة والإنارة والتشجير وتنسيق الموقع العام بما يليق بهذا الحدث العالمي المرتقب.

وشدد المحافظ على ضرورة رفع مستوى النظافة بجميع القطاعات والمحاور وإزالة الإشغالات والتواجدات العشوائية، مع متابعة أعمال الإنارة وصيانة أعمدة الكهرباء، فضلًا عن تطوير الطرق والشوارع من خلال صيانة الأرصفة، وتركيب ودهان البلدورات، وتخطيط الشوارع، إلى جانب تنفيذ أعمال الزراعة والتشجير وصيانة المسطحات الخضراء بالمواقع المحددة.

كما وجّه المحافظ إلى تركيب الأعلام في المسارات المحددة للاحتفالية ومتابعة عناصر الرؤية البصرية من بنرات وإضاءات وتنسيق واجهات العقارات بما يسهم في إضفاء المظهر الجمالي اللائق على المنطقة المحيطة بالمتحف.

وأكد المحافظ كذلك على رفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية للمناطق الأثرية والسياحية، والطرق المؤدية إلى مطار سفنكس الدولي ومحيط فنادق إقامة الوفود الرسمية، بما يحقق السيولة المرورية والانضباط الكامل خلال فعاليات الافتتاح.

كما وجّه المحافظ بتكثيف عمال النظافة والمعدات وفرق الصيانة بمختلف القطاعات، لضمان سرعة الإنجاز واستدامة مستوى الأداء الميداني على مدار الساعة.

وفي هذا السياق، وجّه المحافظ الشكر والتقدير لجميع الأجهزة التنفيذية والجهات المشاركة على ما يبذلونه من جهود مخلصة ومستمرة في تنفيذ خطط العمل الخاصة بأعمال التطوير والتجميل، مؤكدًا أن تلك الجهود المشرفة تعكس روح التعاون والتكامل بين مختلف قطاعات المحافظة بما يسهم في إنجاح الحدث العالمي المرتقب.

هذا، وقد قام المحافظ بتوزيع المهام والمسؤوليات على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل، وتحديد المناطق المنوطة بكل حي ومركز، لضمان التنفيذ الدقيق والمستمر لكافة الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لمحافظة الجيزة لافتتاح المتحف المصري الكبير.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية اليومية من جميع الأجهزة المعنية؛ لضمان جاهزية محافظة الجيزة للحدث العالمي المرتقب وظهورها بالصورة المشرفة التي تليق بمكانتها التاريخية والحضارية.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ ، ومحمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ومديري المديريات الخدمية، وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة المختصة  .

اخبار الجيزة محافظة الجيزة المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

ميدو

رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

شوبير

تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا

ترشيحاتنا

طلاب مدرسة إعدادية بالشرقية يتحرشون بطالبة

طلاب مدرسة إعدادية بالشرقية يتحرشون بطالبة .. ووالدها يستغيث

وزير الزراعة

الزراعة: ندوات حول كيفية تعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية الزراعية

البحوث الزراعية

البحوث الزراعية يطلق الملتقى الثقافي الثاني لتعزيز الحجر الزراعي وسلامة الغذاء

بالصور

انفجار شاحن سيارة تسلا يثير مخاوف بشأن سلامة محولات الشحن غير المعتمدة

حادث سيارة تسلا
حادث سيارة تسلا
حادث سيارة تسلا

اكتشاف كنز من السيارات الفاخرة مخفية داخل فندق فخم مهجور

السيارات الفاخرة
السيارات الفاخرة
السيارات الفاخرة

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة.. تساعد على منع تجلط الدم بشكل آمن

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة
أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة
أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة

محافظ الشرقية: أنهاء طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي في أسرع وقت

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد