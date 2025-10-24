خالد الغندور: لا أحب المباريات المحسومة قبل اللعب

شارك الإعلامي خالد الغندور، منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور: "كرة القدم خلقت من اجل التنافس والمتعة ولا احب هذه المباريات المحسومة قبل اللعب".

ونفي الإعلامي خالد الغندور ما تردد من أنباء بشأن منع اللاعب نبيل عماد دونجامن دخول الإمارات للمشاركة في البطولة، مشيراً إلى انه جاهزاً لمباراة السوبر المصري .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"دونجا جاهز لمباراة السوبر و لا صحة لإيقافه او منعه من دخول الإمارات وكل هذه الأخبار شغل لجان وكذب في كذب".