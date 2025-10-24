منتظر بيزيرا.. خالد الغندور يعلق على لقاء الزمالك ديكيداها الصومالي

علق الإعلامي خالد الغندور، على مباراة الزمالك اليوم أمام ديكيداها الصومالي في بطولة الكونفيدرالية.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "منتظر اشوف الواد بيزيرا هيعمل ايه النهاردة الصراحة رغم ضعف المنافس إلا ان خوان لاعب ممتع وتحب الكرة تروح له".

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي، اليوم الجمعة، على ملعب “السلام” في دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك حقق فوزًا كاسحًا في لقاء الذهاب بستة أهداف دون رد، ما يسهل مهمته في لقاء الإياب ويدفع المدير الفني يانيك فيريرا للاعتماد على عدد من البدلاء.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر - بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : محمد السيد – سيف جعفر - عبد الله السعيد - ناصر ماهر – أحمد حمدي – عبد الحميد معالي - أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.