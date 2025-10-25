الدحيل يُسقط الشمال ويُلحق به أول خسارة في دوري نجوم قطر

تلقى فريق الشمال خسارته الأولى هذا الموسم في بطولة دوري نجوم قطر لكرة القدم "دوري نجوم بنك الدوحة"، بعد سقوطه أمام مضيفه الدحيل بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب عبد الله بن خليفة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة المحلية.

وتمكن الدحيل من حسم اللقاء مبكرًا في الشوط الأول بعدما افتتح المهاجم البولندي كريستوف بياتيك التسجيل في الدقيقة 25، قبل أن يضيف الجناح القطري الواعد تحسين جمشيد الهدف الثاني في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، حافظ الدحيل على تفوقه وسيطرته على مجريات اللعب، مانعًا الشمال من العودة في النتيجة، ليخرج بانتصار ثمين يعيد له توازنه في البطولة بعد نتائج متذبذبة خلال الجولات السابقة.

ورفع الدحيل رصيده إلى 11 نقطة من 7 مباريات بعد تحقيقه 3 انتصارات وتعادلين مقابل خسارتين، ليقفز إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الشمال عند 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة، متراجعًا إلى المركز الثالث بفارق الأهداف عن نادي قطر صاحب المركز الثاني، الذي لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة.