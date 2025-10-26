قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصير اللاعبين الأجانب.. شوبير: هؤلاء يضمنون البقاء في الأهلي
البورصة تربح 26 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
رئيس الوزراء يفتتح منطقة لوجيستية تابعة لشركة موانيء دبي العالمية
بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج
مصر وفلسطين تبحثان التحضيرات لمؤتمر إعادة إعمار غزة
خايف ليه.. خالد الجندي: الرزق خاضع لمشيئة الله يؤتيه من يشاء
بعد العثور عليها بجوار جثة شقيقها.. وفاة الطفلة جنى ضحية جريمة اللبيني
باستثمارات 7.5 مليون دولار .. رئيس الوزراء يفتتح مصنع بريمفيرد للأكياس والصناعات الورقية
فن وسينما وكتب .. ياسر جلال يقترح تحويل المواصلات إلى منصات توعوية متنقلة
إقتصادية السويس: أصحبنا منصة خدمية متكاملة بـ 344مشروع
مبابي ضد يامال .. تشكيل الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة
400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21
رياضة

هارجريفز: مانشستر يونايتد بدأ يجني ثمار الميركاتو الصيفي الناجح

أوين هارجريفز
أوين هارجريفز
إسلام مقلد

أكد النجم الإنجليزي السابق أوين هارجريفز أن مانشستر يونايتد بدأ يجني ثمار فترة الانتقالات الصيفية الناجحة التي خاضها، مشيرًا إلى أن الفريق استعاد توازنه وبدأ يقدّم أداءً أكثر استقرارًا تحت قيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم، بعد مرحلة من التذبذب أثارت الشكوك حول مستقبله في قلعة "أولد ترافورد".

وقال هارجريفز في تصريحات لشبكة إنتاجات الدوري الإنجليزي الممتاز، إن "النتائج الأخيرة تثبت أن يونايتد يسير في الاتجاه الصحيح"، مؤكدًا أن الفوزين المتتاليين على ليفربول وبرايتون غيّرا المزاج العام داخل النادي، وأعادا الثقة إلى اللاعبين والجهاز الفني والجماهير على حد سواء.

كان مانشستر يونايتد قد حقق انتصارًا تاريخيًا على حامل اللقب ليفربول بنتيجة 2-1 في ملعب "أنفيلد"، وهو الفوز الأول للشياطين الحمر في معقل غريمهم التقليدي منذ عام 2016، قبل أن يواصل الفريق صحوته بانتصار جديد على برايتون 4-2 مساء السبت، ليحقق ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ مطلع عام 2024، ويصعد إلى المركز الرابع في جدول الترتيب.

وشهدت مواجهة برايتون تألق الثنائي الجديد برايان مبيومو وماثيوس كونيا، حيث أحرزا ثلاثة من أهداف الفريق الأربعة، فيما تكفّل البرازيلي كاسيميرو بتسجيل الهدف الرابع بتسديدة غيرت اتجاهها وسكنت الشباك.

الأداء اللافت للثنائي القادم من برينتفورد ووولفرهامبتون جعل النقاد يصفونهما بأنهما أصبحا من الركائز الأساسية في مشروع أموريم الجديد، لما قدماه من استقرار هجومي وفاعلية أمام المرمى منذ بداية الموسم.

وعلّق هارجريفز على هذا التطور قائلاً: "قد لا يكون الأداء في بعض الأحيان مذهلاً، لكن النتائج تتحدث عن نفسها. عندما تنظر إلى أداء الفريق أمام آرسنال في بداية الموسم، كان جيدًا للغاية لكنه خسر بشكل غير مستحق.. الآن الفريق يعرف كيف يفوز، وهذا هو الفارق".

وأضاف لاعب الوسط السابق الذي مثّل مانشستر يونايتد بين عامي 2007 و2011: "ما يعجبني في ماثيوس كونيا هو شخصيته القوية وطريقة حديثه داخل وخارج الملعب.. يملك الحماس والعقلية التي يحتاجها يونايتد في هذه المرحلة. أما برايان مبيومو، فهو يجسد روح المقاتل، ولاعب يمكنك الاعتماد عليه في كل مباراة. إلى جانبهما، برونو فيرنانديز يبقى القائد الفني الذي يربط كل الخطوط معًا".

وأشار هارجريفز : "مانشستر يونايتد الآن يسجل الأهداف ويبدو أكثر خطورة في الثلث الأخير من الملعب، رغم أنه لا يزال بحاجة إلى تحسين الجانب الدفاعي. استقبال 14 هدفًا في 9 مباريات رقم كبير، لكنه يعكس مرحلة البناء التي يمر بها الفريق".

وأوضح: "لامينس أضاف ثقة وهدوءًا في الخط الخلفي، وأعتقد أنه من بين الصفقات التي ستصنع فارقًا حقيقيًا على المدى الطويل".

واختتم هارجريفز حديثه: "هناك وضوح في الرؤية، وروح جديدة داخل غرفة الملابس، والمجموعة تبدو متماسكة أكثر من أي وقت مضى. إذا استمر هذا الزخم، فلا أستبعد أن يكون الفريق منافسًا قويًا على المراكز الثلاثة الأولى بنهاية الموسم".

