إخماد حريق داخل شقة سكنية بالوراق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بالوراق، دون وقوع أية إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.





تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم الوراق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، ونجحت القوات في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى باقي العقار، وتمت عملية الإخماد بالكامل.



ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى أقوال شهود العيان وقاطني العقار للوقوف على ملابسات الحريق وبيان أسبابه، بينما تولت النيابة العامة التحقيق.