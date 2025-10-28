عمرو حنفي: المستثمرون الكبار بالسياحة بدأوا العمل على رحلة اليوم الواحد وتشمل المتحف المصري الكبير

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إلى أن كل مدن البحر الاحمر ستكون بها شاشات عرض كبيرة من اجل عرض احتفالية المتحف المصري الكبير، والممشى السياحي سيتم وضع شاشة عرض كبيرة فيه من أجل احتفالية المتحف.

واضاف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن احتفالات المتحف المصري الكبير فرصة لتعريف السائح بالسياحة الثقافية، لافتا إلى أن المستثمرون الكبار في السياحة بدأوا في العمل على رحلة اليوم الواحد والتي ستشمل المتحف المصري الكبير.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مطارات على أعلى مستوى، مطار سفنكس مبهر وتصاميمه رائع، مستدركا أن سنعمل على ربك شبكات السياحة على مستوى الجمهورية.

