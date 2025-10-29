قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير المالية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
المشاط لوسائل إعلام دولية: توقيع تمويل مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 104 شهداء بينهم 46 طفلا و253 مصابا
إصابة أحمد شريف تُبعده عن الزمالك أمام البنك الأهلي
وزيرا المالية والسياحة: 6 أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية
محمد فريد: الابتكارات المالية تتطلب أطرًا رقابية مرنة تحافظ على استقرار الأسواق
ارتفاع عدد شهداء مجـ.ـازر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ مساء أمس لـ 100 شهيد
الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول كبير بحزب الله
أولياء أمور: بنحل التقييمات لولادنا عشان مضغوطين.. والمدرسين بيقولوا "خط ماما حلو"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
إحالة دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد إلى المحكمة المختصة
مفاجأة جديدة أعلنتها البريد.. سلفة 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات
بعد تكريمه في ملتقى بغداد.. محمد الأمير ينتظر عرض مسلسل نزيف

أحمد البهى

ينتظر الفنان محمد الأمير، بدء عرض مسلسله التليفزيوني الجديد "نزيف"، بعد تكريمه مؤخرًا في الحفل الختامي لملتقى بغداد للإعلام العربي بصفته واحدًا من أبرز الناشطين على وسائل التواصل في العراق.

يقول الأمير : أشعر بسعادة كبيرة لقرب عرض مسلسل "نزيف" ومشاركتي في هذا العمل الضخم، وأقدم الشكر لكل القائمين على هذا المسلسل الرائع، وأتمنى أن ينال إعجاب الجميع حين يتم عرضه، وهو مسلسل شبابي يدور حول تجارة المخدرات والأعمال المشبوهة في أجواء من الأكشن والإثارة، ويشارك في بطولته النجوم ماريتا الحلاني، إسماعيل تمر، مجدي مشموشي، تانيانا مرعب، علي كريم، ومن تأليف جاد الخوري وإخراج إيلي الرموز، وهو العمل الذي تقرر عرضه قريبًا على أهم المحطات العربية والمنصات المختصة.

وحول تكريمه في ملتقى بغداد للإعلام قال: أجمل ما يصادفه المرء هو ان ينال التكريم وهو في قمة عطائه وعلى أرضه وبين أهله وأحبابه، وأنا أشكر ملتقى بغداد للإعلام العربي الذي أفرد مساحة للإعلام الجديد لا تقل أهمية عن الإعلام التقليدي أو الورقي.

على جانب آخر يستعد محمد الأمير خلال الأيام القادمة للسفر إلى القاهرة للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العرب التي تعنى بالجمال وسيكون عضواً في لجنة التحكيم الخاصة بهذه المسابقة الكبرى.

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة مثل المحلات

تفتيح طبيعي بدون مواد كيميائية.. جربي وصفات الكركم والعسل لبشرة أكثر إشراقًا

أطعمة السعادة الصغيرة.. 6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره

طريقة عمل الأرز البسمتي المفلفل الأبيض بريحة المشاوى

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

