بعد تكريمه في ملتقى بغداد.. محمد الأمير ينتظر عرض مسلسل نزيف

ينتظر الفنان محمد الأمير، بدء عرض مسلسله التليفزيوني الجديد "نزيف"، بعد تكريمه مؤخرًا في الحفل الختامي لملتقى بغداد للإعلام العربي بصفته واحدًا من أبرز الناشطين على وسائل التواصل في العراق.

يقول الأمير : أشعر بسعادة كبيرة لقرب عرض مسلسل "نزيف" ومشاركتي في هذا العمل الضخم، وأقدم الشكر لكل القائمين على هذا المسلسل الرائع، وأتمنى أن ينال إعجاب الجميع حين يتم عرضه، وهو مسلسل شبابي يدور حول تجارة المخدرات والأعمال المشبوهة في أجواء من الأكشن والإثارة، ويشارك في بطولته النجوم ماريتا الحلاني، إسماعيل تمر، مجدي مشموشي، تانيانا مرعب، علي كريم، ومن تأليف جاد الخوري وإخراج إيلي الرموز، وهو العمل الذي تقرر عرضه قريبًا على أهم المحطات العربية والمنصات المختصة.

وحول تكريمه في ملتقى بغداد للإعلام قال: أجمل ما يصادفه المرء هو ان ينال التكريم وهو في قمة عطائه وعلى أرضه وبين أهله وأحبابه، وأنا أشكر ملتقى بغداد للإعلام العربي الذي أفرد مساحة للإعلام الجديد لا تقل أهمية عن الإعلام التقليدي أو الورقي.

على جانب آخر يستعد محمد الأمير خلال الأيام القادمة للسفر إلى القاهرة للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العرب التي تعنى بالجمال وسيكون عضواً في لجنة التحكيم الخاصة بهذه المسابقة الكبرى.