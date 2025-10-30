الأزمة انتهت.. فينسيوس يعتذر عن مهزلة برشلونة ورحيل وشيك عن الميرنجي

أسدل الستار على أزمة البرازيلي جونيور فينسيوس نجم فريق ريال مدريد الإسباني عقب نشره إعتذارا عبر منصة X عما بدر منه خلال استبداله فى مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في الدوري الإسباني.



وقاد البرازيلي جونيور فينسيوس فريق ريال مدريد للفوز على غريمه التقليدي نادي برشلونة الإسباني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.



ورغم اإنتهاء الأزمة بين فينسيوس وتشابي ألونسو مدرب ريال مدريد يدرس اللاعب البرازيلي الرحيل عن صفوف الميرنجي فى ظل العروض المغرية الواردة من الدوري السعودي.





أزمة عنيفة بين فينسيوس ومدرب ريال مدريد

نشبت أزمة عنيفة بين البرازيلي جونيور فينيسيوس لاعب ريال مدريد الإسباني عقب اعتراضه على استبداله خلال الكلاسيكو ضد برشلونة في الدقيقة 70، حيث بدا غاضبًا من تشابي ألونسو مدرب الميرنجي وتوجه مباشرة إلى غرفة الملابس قبل أن يعود لاحقًا إلى مقاعد البدلاء.



ويملك البرازيلي جونيور فينيسيوس عقدًا مع ريال مدريد حتى يونيو 2027، وكان قد عبر سابقًا عن رغبته في البقاء طويلًا في سانتياجو برنابيو، لكنه بدأ مؤخرًا دراسة احتمال الرحيل في يناير المقبل إذا استمر التعامل معه بالطريقة نفسها، وفقًا لصحيفة آس الإسبانية.

ويشعر فينيسيوس بأنه لا يحظى بالمكانة التي يستحقها رغم مساهماته الحاسمة في الفوز بدوري أبطال أوروبا 2022 و2024، فيما تعود الخلافات بينه وبين ألونسو إلى اجتماع بينهما في 22 سبتمبر، بعد أن جلس على مقاعد البدلاء في مباراتين من أول أربع مباريات هذا الموسم.

وبدأ فينيسيوس كأساسي في 10 من أصل 13 مباراة هذا الموسم، إلا أنه لم يكمل سوى 3 مباريات فقط.





رحيل وشيك لـ فينسيوس

كشفت تقارير صحفية، أن اللاعب جونيور فينسيوس يفكر جديًا في الرحيل عن ريال مدريد الإسباني بسبب شعوره بأن المدرب تشابي ألونسو لا يمنحه تقديرًا كافيًا.

وذكرت التقارير أن أحد الأندية السعودية يرغب فى الحصول على خدمات البرازيلي جونيور فينسيوس نجم فريق ريال مدريد الإسباني.







اعتذار فيسنيوس



نشر البرازيلي فينيسيوس جونيور بيان اعتذار لجمهور ريال مدريد الإسباني عبر منصة X والذي جاء على النحو التالي:

اليوم أود أن أعتذر لجميع المدريديستا عن ردّ فعلي عند استبدالي في الكلاسيكو أمام برشلوزنة الإسباني.



تابع: وكما فعلت بالفعل شخصيًا خلال تدريب الميرنجي بعد الكلاسيكو أمام برشلونة أود أيضًا أن أعتذر مجددًا لزملائي في الفريق، وللنادي، وللرئيس.



أضاف فينسيوس : أحيانًا تغلبني العاطفة لأنني دائمًا أريد الفوز ومساعدة فريقي. شخصيتي التنافسية تنبع من الحب الذي أشعر به تجاه هذا النادي وكل ما يمثله.



واختتم كلماته قائلا: أعدكم بأن أواصل القتال في كل ثانية من أجل مصلحة ريال مدريد، كما فعلت منذ اليوم الأول.

