مواجهات ثقيلة أمام ليفربول وصلاح في شهر نوفمبر

يستعد النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر، لخوض سلسلة من المواجهات الثقيلة مع نادي ليفربول خلال شهر نوفمبر المقبل، في بطولات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وسط أجواء من الضغط على الجهاز الفني بقيادة الهولندي آرني سلوت.

تراجع أداء ونتائج ليفربول مؤخرًا جعل مستقبل المدرب الهولندي محل شك داخل أروقة النادي، خاصة مع الأداء المتذبذب في مختلف المسابقات.



ويحتل الفريق المركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، فيما يحتل المركز العاشر في مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، إلى جانب خروجه من كأس الرابطة الإنجليزية بعد الهزيمة أمام كريستال بالاس في الدور الرابع.

جدول مباريات ليفربول في نوفمبر

السبت 1 نوفمبر

ليفربول ضد أستون فيلا – الساعة 10:00 مساءً (ملعب آنفيلد)

الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الثلاثاء 4 نوفمبر

ليفربول ضد ريال مدريد – الساعة 10:00 مساءً (ملعب آنفيلد)

الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

الأحد 9 نوفمبر

مانشستر سيتي ضد ليفربول – الساعة 6:30 مساءً (ملعب الاتحاد)

الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي، وتشهد مواجهة مصرية بين محمد صلاح وعمر مرموش.

الجمعة 22 نوفمبر

ليفربول ضد نوتنجهام فورست – الساعة 5:00 مساءً (ملعب آنفيلد)

الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الأربعاء 26 نوفمبر

ليفربول ضد آيندهوفن الهولندي – الساعة 10:00 مساءً (ملعب آنفيلد)

بطولة دوري أبطال أوروبا.

الأحد 30 نوفمبر

وست هام يونايتد ضد ليفربول – الساعة 4:00 مساءً (ملعب لندن الأولمبي)

الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

حصيلة محمد صلاح التهديفية

يواصل محمد صلاح أداءه المميز هذا الموسم، حيث أحرز 3 أهداف في الدوري الإنجليزي أمام بورنموث، بيرنلي، وبرينتفورد، ليصل إجمالي أهدافه إلى 4 أهداف في جميع المسابقات.

مع هذا الجدول المزدحم والتحديات الكبرى، يترقب جمهور ليفربول شهرًا حاسمًا قد يحدد مستقبل آرني سلوت ويعيد الفريق إلى طريق المنافسة، بينما يواصل محمد صلاح قيادة الريدز بروحه المعتادة وطموحه المستمر في تحقيق المجد الأوروبي والإنجليزي.