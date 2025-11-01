قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفيرنا بطوكيو: اليابانيون يشعرون بفخر كبير لمشاركتهم في مشروع المتحف المصري الكبير
حكم إجراء عملية شد الوجه لإزالة التجاعيد.. الإفتاء توضح
مدبولي: الدولة بذل جهود واسعة لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي
الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير يجمع بين عبقرية المصري القديم والإبداع المعاصر
سباق الألف هدف.. ميسي يؤجل اعتزال رونالدو ويشعل المنافسة من جديد
مصر ومالطا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي وتنسيق المواقف الإقليمية
عملات ذهبية وفضية وطوابع بريد تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
تذاكر مخفضة وزيارات مجانية للمتحف المصرى الكبير للفئات الأولى بالرعاية
من أرض مصر الطيبة.. الرئيس السيسي يرحب بقادة وزعماء العالم المشاركين في افتتاح المتحف المصري الكبير
بي بي سي: توت عنخ آمون يعود إلى الحياة اليوم في افتتاح المتحف الكبير
الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير يضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلما جديدا
بشاير نوفمبر .. الأجواء خريفية لطيفة وأمطار خفيفة تنعش القاهرة| الطقس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أبرز مباريات اليوم السبت 1-11-2025 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير


تنطلق اليوم السبت 1 - 11 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
 

غزل المحلة  Xمودرن سبورت – الساعة 5 مساء على قناة  on sport 1

الجونة  Xفاركو – الساعة 8 مساء على قناة  on sport 2

الإسماعيلي  Xكهرباء الإسماعيلية – الساعة 8 مساء على قناة  on sport 1

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

نهضة بركان  Xالأهلي طرابلس – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برايتون  Xليدز يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

بيرنلي  Xآرسنال – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

كريستال بالاسX  برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6

فولهام  Xوولفرهامبتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5

نوتنجهام فوريست  Xمانشستر يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4

توتنهام هوتسبير  Xتشيلسي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ليفربولX  أستون فيلا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

فياريال  Xرايو فاليكانو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد  Xإشبيلية – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال سوسيداد  Xأتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال مدريد  Xفالنسيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

أودينيزي  Xأتالانتا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD  

نابولي  Xكومو – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD  

كريمونيزي  Xيوفنتوس – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD  

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

باريس سان جيرمان  Xنيس – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2

موناكو  Xباريس – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 4

أوكسير  Xمارسيليا – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هايدينهايم  Xآينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 عصرا

ماينتس  Xفيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا

لايبزيج  Xشتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا

سانت باولي  Xبوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا

أونيون برلين X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا

بايرن ميونخ  Xباير ليفركوزن – الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

التعاونX  القادسية – الساعة 3:30 عصرا على قناة 2 Thmanyah

الخليج X  الاتحاد – الساعة 4:35 مساء على قناة 1 Thmanyah

النصر  Xالفيحاء – الساعة 7:30 مساء على قناة 1 Thmanyah

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

تريند صور الفراعنة

سلفي يُحرّم تريند صور الفراعنة.. وعالم أزهري: جائز وفتواه لا أصل لها في الشرع

أحمد حسن

أحمد حسن يعلن عن جنسية مدرب الزمالك الجديد

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر

الخطيب

فوز قائمة الخطيب في انتخابات النادي الأهلي.. نتائج التصويت لكل مرشح

الخطيب

بالأسماء.. قائمة الخطيب بعد فوزها في انتخابات الأهلي

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

افاق

رئيس الوزراء يؤكد أهمية استمرار جهود دعم الهوية الثقافية المصرية والعربية

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي: مصر تواصل جهودها لتعزيز وصون التراث المادي وغير المادي

وزير التعليم العالي

التعليم العالي: برامج ثقافية لطلاب الجامعات احتفالًا بافتتاح المتحف الكبير

بالصور

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها في قناع سحري عمره 3000 عام

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

