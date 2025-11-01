أبرز مباريات اليوم السبت 1-11-2025 والقنوات الناقلة



تنطلق اليوم السبت 1 - 11 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



غزل المحلة Xمودرن سبورت – الساعة 5 مساء على قناة on sport 1

الجونة Xفاركو – الساعة 8 مساء على قناة on sport 2

الإسماعيلي Xكهرباء الإسماعيلية – الساعة 8 مساء على قناة on sport 1

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا



نهضة بركان Xالأهلي طرابلس – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



برايتون Xليدز يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

بيرنلي Xآرسنال – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

كريستال بالاسX برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6

فولهام Xوولفرهامبتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5

نوتنجهام فوريست Xمانشستر يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4

توتنهام هوتسبير Xتشيلسي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ليفربولX أستون فيلا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



فياريال Xرايو فاليكانو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد Xإشبيلية – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال سوسيداد Xأتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال مدريد Xفالنسيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



أودينيزي Xأتالانتا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

نابولي Xكومو – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

كريمونيزي Xيوفنتوس – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



باريس سان جيرمان Xنيس – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2

موناكو Xباريس – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 4

أوكسير Xمارسيليا – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الألماني



هايدينهايم Xآينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 عصرا

ماينتس Xفيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا

لايبزيج Xشتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا

سانت باولي Xبوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا

أونيون برلين X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا

بايرن ميونخ Xباير ليفركوزن – الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

التعاونX القادسية – الساعة 3:30 عصرا على قناة 2 Thmanyah

الخليج X الاتحاد – الساعة 4:35 مساء على قناة 1 Thmanyah

النصر Xالفيحاء – الساعة 7:30 مساء على قناة 1 Thmanyah