أبرز مباريات اليوم السبت 1-11-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 1 - 11 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
غزل المحلة Xمودرن سبورت – الساعة 5 مساء على قناة on sport 1
الجونة Xفاركو – الساعة 8 مساء على قناة on sport 2
الإسماعيلي Xكهرباء الإسماعيلية – الساعة 8 مساء على قناة on sport 1
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا
نهضة بركان Xالأهلي طرابلس – الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
برايتون Xليدز يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1
بيرنلي Xآرسنال – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1
كريستال بالاسX برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6
فولهام Xوولفرهامبتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5
نوتنجهام فوريست Xمانشستر يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4
توتنهام هوتسبير Xتشيلسي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ليفربولX أستون فيلا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
فياريال Xرايو فاليكانو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
أتلتيكو مدريد Xإشبيلية – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
ريال سوسيداد Xأتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
ريال مدريد Xفالنسيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
أودينيزي Xأتالانتا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD
نابولي Xكومو – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD
كريمونيزي Xيوفنتوس – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
باريس سان جيرمان Xنيس – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2
موناكو Xباريس – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 4
أوكسير Xمارسيليا – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الألماني
هايدينهايم Xآينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 عصرا
ماينتس Xفيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا
لايبزيج Xشتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا
سانت باولي Xبوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا
أونيون برلين X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا
بايرن ميونخ Xباير ليفركوزن – الساعة 7:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
التعاونX القادسية – الساعة 3:30 عصرا على قناة 2 Thmanyah
الخليج X الاتحاد – الساعة 4:35 مساء على قناة 1 Thmanyah
النصر Xالفيحاء – الساعة 7:30 مساء على قناة 1 Thmanyah