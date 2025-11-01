قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد الرحيم حسن : يجب تدريس محتويات المتحف المصري الكبير بالمناهج
اتحاد المستثمرين الأفرو - آسيوي: نتوقع جذب المتحف الكبير زيادة 5 ملايين سائح سنويًا
مصطفى وزيري: الكشف عن 4 برديات كاملة باسمي .. وأشكر الرئيس السيسي
فاينانشيال تايمز : الهوس بالحضارة المصرية يتجدد باستمرار بين البريطانيين
يديعوت أحرونوت : قلق في إسرائيل من انتقال عدوى مرضى الحصبة إلى الأطباء
جامعة القاهرة تضيء مبانيها الرئيسية احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير | شاهد
قبل انطلاق حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذا سعر الدولار مساء اليوم 1-11-2025
إندبندنت: المتحف المصري الكبير مصدر فخر وسعادة للثقافة في قارة إفريقيا بأسرها
مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير: تدريب 150 متخصصًا وتعاملنا مع 57 ألف قطعة أثرية
أسعار التذاكر تبدأ من 100 جنيه.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور
عظمة الحضارة | يورجن كلوب يوجه رسالة إلى مصر من الأهرامات
مصر تُبهِر العالم.. المؤسسات الدينية: الحفاظ على الآثار واجب.. والمتحف الكبير «إنجاز»
اقتصاد

محمد فاروق: افتتاح المتحف الكبير يقلص زمن وصول 30 مليون سائح سنويا إلى نصف المدة

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
ولاء عبد الكريم

قال محمد فاروق عضو شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية ان افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثا تاريخيا يسجل في صفحات مشرفة من التاريخ المصري الحديث بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأضاف محمد فاروق يوسف ان افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون له تأثير مباشر على القطاع الفندقي والمنشآت السياحية من كافيهات ومطاعم .

وأوضح أن المتحف المصري الكبير مقام على مساحة ١١٧ فدانا ويضم 5398 قطعة أثرية رائعة ومنها ما يعرض لأول مرة وهذا التطوير للمتحف سيكون له دور كبير على نسب الإشغالات الفندقية طوال العام و سيجذب نوعية متميزة من السياح لمصر ذوي الانفاق المرتفع خاصة من ألمانيا و فرنسا واليابان و الصين .
وأوضح ان قطاع المطاعم السياحية سترتفع معدلات أنشطته و سيفتح الباب لاستقطاب براندات عالمية من المطاعم المعروفة لفتح استثمارات لها بالحيزة بشكل عام والمنطقة المحيطة بالمتحف بشكل خاص .

وأضاف أننا مع افتتاح المتحف المصري الكبير سنقلص وقت وزمن الوصول إلى ٣٠ مليون سائح بعوائد ٣٠ مليار دولار  بنسبة ٥٠٪؜ من الزمن المحدد .

وأثنى محمد فاروق على اهتمام  الدولة المصرية بتطوير المناطق المحيطة بالمتحف، من خلال تنفيذ مخطط شامل للتطوير، وذلك لتحويلها إلى منطقة سياحية متكاملة وهذا التطوير  سيُحدث نقلة نوعية فى نمط السياحة بمنطقة الهرم والجيزة بشكل عام وسيُسهم فى تحقيق عائد اقتصادى كبير يعكس المكانة الثقافية والحضارية لمصر.

واكد فاروق ان المتحف المصري الكبير يحظي بسمعة عالمية كبيرة و شغف عالمي من المهتمين بالحضارات و الاثار حول العالم بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي و دعوة زعماء العالم لزيارة المتحف و المشاركة في حفل الافتتاح الأسطوري يوم ١ نوفمبر المقبل وهذا يمثل اكبر نوع من الدعاية لمتحف المصري الكبير .

الرئيس عبد الفتاح السيسي شعبة شركات السياحة و الطيران غرفة القاهرة التجارية اخبار مصر المتحف المصري الكبير مال واعمال المنشآت السياحية القطاع الفندقي

