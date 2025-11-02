قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهولندي آرني سلوت: وصول صلاح إلى 250 هدفًا مع نادٍ واحد «أمر هائل»
محسن صالح: الأهلي بحاجة لتدعيم شامل والمنافسة على السوبر بينه وبين بيراميدز
متى لا تُقبل صلاة الفجر؟ .. وما حكم تأخيرها وسنتها إلى الشروق
التنمية المحلية: اليوم انطلاق الأسبوع التدريبي الـ13 بمركز سقارة بمشاركة 450 متدربًا
اشربها قبل النوم.. 10 مشروبات ليلية مذهلة لإنقاص الوزن وحرق الدهون
إنجاز مشرف رغم الهزيمة.. وزير الرياضة يشيد بمنتخب ناشئي اليد بعد التتويج بالمركز الثاني عالميًا
أرواح أجدادنا لسه حوالينا.. منى زكي عن افتتاح المتحف المصري الكبير: فخورة إني مصرية
رغم وقف إطلاق النار.. استشهاد 3 أشخاص جراء استهداف مسيرة إسرائيلية في لبنان
مبروك لمصر هذا الإنجاز.. السفارة الألمانية بالقاهرة تصدر بيانًا حول افتتاح المتحف المصري الكبير
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على أستون فيلا
ريال سوسيداد يحقق فوزاً مثيراً على أتلتيك بيلباو 3 - 2 في الدوري الإسباني
الموسيقار هشام نزيه: موسيقى حفل المتحف المصري استغرقت 6 أشهر .. فيديو
اقتصاد

أقل سعر دولار اليوم 2-11-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر أقل دولار مقابل الجنيه في أول تعاملات له اليوم الأحد الموافق 2-11-2025 داخل السوق الرسمي

سعر أقل دولار 

وسجل أقل سعر دولار امام الجنيه نحو 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع .

بنوك تعرض الدولار بسعر أقل

وفقا لما اعلنته تسعيرة الدولار في البنوك اليوم الأحد، فإن أدني سعر مسجل لـ الدولار في بنكي الكويت الوطني وأبوظبي الأول

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

وثبت سعر الدولار في مواجهة الجنيه المصري، لليوم الثالث على التوالي وقبل بدء العمل في الجهاز المصرفي اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 2-11-2025.

سعر الدولار اليوم

وأظهر سعر الدولار استقرارا من دون تغيير في مستهل التداولات بعد أن انخفض علي أساس أسبوعي بقيمة تقدر بـ17 قرشا على الأقل

سعر الدولار مقابل الجنيه

تداولات الدولار في أسبوع

مع عمل البنوك في السوق الرسمية؛ تعرض سعر الدولار لهبوط حاد في قيمته ليرتفع قيمة الجنيه المصري,

لماذا استقر الدولار

يشهد السوق الرسمي استقرارا في سعر الدولار في مواجهة الجنيه، نظرا لاستمرار سريان مواعيد العطلة الرسمية في البنوك التي أقرها البنك المركزي المصري منذ مساء الخميس الماضي.

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري في اخر يوم عمل في البنوك البالغ قوامها 36 بنكا حكوميا وخاصا بمناسبة بدء مواعيد الراحة الاسبوعية التي تبدأ كل يوم جمعة وسبت اسبوعيا.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار منذ اخر تداول في البنوك نحو  47.17 جنيه للشراء و 47,27 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.17 جنيه للشراء و 47.27 جنيه للبيع

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار امام الجنيه نحو 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع في بنكي الكويت الوطني وأبوظبي الأول

هدايا بالدولار.. التحقيق مع مسئول الصوتيات والمرئيات بمعهد تابع لأكاديمية الفنون تلقى رشوة لتسجيل رسالة ماجستير

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.14 جنيه للشراء و 47.24 جنيه للبيع في بنكي المصري لتمية الصادرات والاسكندرية

وسجل سعر الدولار امام الجنيه نحو  47,15 جنيه للشراء و 47,25 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، المصرف المتحد، البركة".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.16 جنيه للشراء و 47.26 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، قطر الوطني QNB،الإمارات دبي الوطني، المصري الخليجي، الأهلي الكويتي، التعمير والاسكان".

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في اغلب البنوك نحو 47,18 جنيه للشراء و 47,28 جنيه للبيع في بنوك " نكست،HSBC،مصرف أبوظبي الاسلامي، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، العربي الإفريقي الدولي"

سعر الدولار

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47,19 جنيه للشراء و 47,29 جنيه للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي، التجاري الدولي CIB،الأهلي المصري،مصر، فيصل الاسلامي"

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47,26 جنيه للشراء و 47,36 جنيه للبيع في بيت التمويل الكويتي

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47,2 جنيه للشراء و 47,3 جنيه للبيع في بنكي سايب و القاهرة.

اتفاقية تمويل عقاري بنظام إسلامي

وفي وقت سابق أعلنت شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance) –إحدى الشركات التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر– عن توقيع اتفاقية تمويل إسلامي مع البنك الأهلي المصري، بهدف دعم أنشطة الشركة في مجاليّ التأجير التمويلي والتمويل العقاري.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الطرفين على تعزيز دور التمويل الإسلامي كأداة فعالة لدعم النمو الاقتصادي وتمويل المشروعات التنموية، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

حضر مراسم التوقيع سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ومحمد يحيي أميري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance)، شريف رياض، رئيس الشركات الكبرى والقروض المشتركة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري ، وتامر احمد ، رئيس تمويل الشركات الكبرى بالبنك الأهلي المصري ورامي فاروق، رئيس قطاعي العمليات والخزانة بشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance)، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.

وفي تعليق له على توقيع الاتفاقية، قال محمد يحيي أميري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance):

"تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتوسيع قاعدة التعاون مع البنوك الوطنية الكبرى، بما يسهم في توفير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. نحن في شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance) نعمل على تمكين قطاعيّ التأجير التمويلي والتمويل العقاري من خلال منتجات مرنة تدعم احتياجات السوق وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة."

