محمد سيف: كلمة الرئيس السيسي فى افتتاح المتحف وثيقة فخر واعتزاز بالهوية الوطنية

محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد
عبد الرحمن سرحان

أشاد محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير ، مؤكدًا أنه يُعد حدثًا تاريخيًا واستثنائيًا يجسد عبقرية المصريين عبر العصور، ويعكس رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحياء الهوية الوطنية وتقديم مصر بصورة تليق بحضارتها الممتدة عبر آلاف السنين.

وقال سيف في بيان له إن كلمة الرئيس خلال الافتتاح كانت بمثابة "وثيقة فخر واعتزاز"، عبّرت بصدق عن عظمة مصر وإنجازاتها، وأعادت إلى الأذهان روح البناء والتحدي التي ميّزت الشخصية المصرية في كل مراحل التاريخ.

وأضاف نائب رئيس حزب الاتحاد أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح أثري، بل هو رسالة حضارية إلى العالم تؤكد أن مصر تواصل صنع المجد وتكتب فصولًا جديدة من الريادة الثقافية والإنسانية.

وأشار إلى أن ما شهده الحفل من حضور عالمي وتنظيم مبهر يعكس قدرة الدولة على الإبهار والإبداع، لافتًا إلى أن هذا المشروع يمثل أحد أعظم إنجازات الجمهورية الجديدة، ويُجسد إرادة القيادة السياسية في جعل الثقافة والتنمية ركيزتين أساسيتين لبناء المستقبل.

