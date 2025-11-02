نادية الجندي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة القديرة نادية الجندي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث جلسة تصوير لها.

إطلالة نادية الجندي

خطفت نادية الجندي الأنظار في الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت بدلة باللون الأخضر ونسقت معها قميص باللون الأبيض.

انتعلت نادية الجندي هاف بوت باللون البني مع حقيبة يد صغيرة الحجم، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية والغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت نادية الجندي بخصلات شعرها الأشقر المنسدله، ووضعت ميكاجا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.