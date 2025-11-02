خالد طلعت يكشف إصابة خوان بيزيرا.. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن اصابة البرازيلي خوان بيزيرا نجم الزمالك في مباراته امام طلائع الجيش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت :"عاجل .. اصابة للاعب البرازيلي خوان بيزيرا نجم الزمالك ويخرج من الملعب باكيا بشدة ، ومن المتوقع أن يغيب عن صفوف الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري نهاية الأسبوع الجاري".



أنهي فريق الزمالك الشوط الأول بالتقدم علي نظيره فريق طلائع الجيش بهدف دون رد في المباراة المقامة حاليا على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأ اللقاء بتبادل الكرات وجرت محاولة من جانب فريق طلائع الجيش علي دفاعات الزمالك وحاول إسلام محارب اللحاق بتمريرة طولية إلا أنه تعرض إلي صافرة حكم اللقاء محمد الغازي بداعي التسلل.