زاهي حواس يستقبل ملك بلجيكا بسقارة ..صور
أسيست مغربي.. الفدائي يسجل ثالث أهداف الزمالك أمام طلائع الجيش بالدوري
بعد تراجعه الكبير .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر
أخبار التكنولوجيا | إيلون ماسك يروج لتطبيق الرسائل الأكثر أمانا في العالم.. أهم مزايا تحديث iOS 26.1 القادم من آبل
انفجار عنيف بمستودع أسلحة تابع لـ قسد في ريف الحسكة الشمالي الشرقي
مفتي الجمهورية: غياب الفهم الصحيح للإسلام والاعتماد على القراءات الانتقائية سبب نشأة الإسلاموفوبيا
أسيست فتوح.. ناصر ماهر يضيف الهدف الثاني لنادي الزمالك أمام الطلائع
عدة أخطاء .. التمرير وثنائي الزمالك خارج الخدمة بالشوط الأول بلقاء الطلائع
أستاذ علوم سياسية: أمريكا عازمة على الذهاب نحو المرحلة الثانية في غزة
دعاء الكرب بعد صلاة العشاء.. 20 دعوة لقضاء الحاجة وتيسير الأمور
مواجهات عنيفة مع فلسطينيين بشمال رام الله وقوات الاحتلال تطلق قنابل غاز
تأجيل محاكمة 61 متهما في قضية اللجان النوعية بالتجمع لجلسة 17 يناير
رياضة

خالد طلعت يكشف إصابة خوان بيزيرا.. تفاصيل

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
علا محمد

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن اصابة البرازيلي خوان بيزيرا نجم الزمالك في مباراته امام طلائع الجيش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت :"عاجل .. اصابة للاعب البرازيلي خوان بيزيرا نجم الزمالك ويخرج من الملعب باكيا بشدة ، ومن المتوقع أن يغيب عن صفوف الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري نهاية الأسبوع الجاري".


أنهي فريق الزمالك الشوط الأول بالتقدم علي نظيره فريق طلائع الجيش بهدف دون رد في المباراة المقامة حاليا على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأ اللقاء بتبادل الكرات وجرت محاولة من جانب فريق طلائع الجيش علي دفاعات الزمالك وحاول إسلام محارب اللحاق بتمريرة طولية إلا أنه تعرض إلي صافرة حكم اللقاء محمد الغازي بداعي التسلل.

الناقد الرياضي خالد طلعت الزمالك البرازيلي خوان بيزير خوان بيزيرا طلائع الجيش ستاد القاهرة الدولي

