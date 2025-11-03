مازن المتجول: حفل المومياوات مختلف تماماً عن المتحف الكبير ومينفعش نقارنهم

رد المخرج ومدير التصوير مازن المتجول، على مقارنة الجمهور بين حفل المتحف الكبير وحفل المومياوات، علّق قائلاً: "ده له تيمة، وده له تيمة تانية، الأخير كان على مسرح فيه أوركسترا لايف، ولا يمكن مقارنة حفل المومياوات بيه".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "وارد يكون فيه حاجات بسيطة، سواء تقنية أو تنظيمية، في عمل كبير زي ده، ورأيي المتواضع إننا نتجاوزها ونبص على الحدث الضخم، وبحترم وجهة نظر أي حد".

وشدد على أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير كان ثمرة جهود جماعية، مشيرًا إلى أن محمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كان "مايسترو الحفل" والمشرف العام عليه.