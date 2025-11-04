عروسة الجنة.. وفاة فتاة مصابة بحادث انهيار عقار روض الفرج الجزئي

لفظت فتاة في العقد الثاني من عمرها أنفاسها الأخيرة بعد انتشالها من أسفل أنقاض عقار روض الفرج المنهار جزئيا قبل ساعات.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بانهيار عقار قديم متهالك في منطقة روض الفرج.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة وتبين انهيار عقار قديم متهالك بمنطقة روض الفرج وإصابة فتاة وإنقاذ مسن من أسفل أنقاض العقار وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ولفظت الفتاة أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى بعد نقلها، وتبين أن العقار قديم ومكون من طابقين وأسقف خشبية وصادر له قرار إزالة منذ سنوات وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

حيث تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة مصرع فتاة تدعى جنى سلطان عبد الرحيم بالغة من العمر 15 عاما، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها جراء انهيار العقار.