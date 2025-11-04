أحمد موسى: حملات استهدفت المتحف المصري لكن الحمد لله كرم ربنا كبير

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تابع اليوم الأول من افتتاح المتحف المصري الكبير للجماهير، منذ الساعة التاسعة صباحا، مشيرا إلى أنه أول من نشر لقطات لحجم الزوار الهائل للمتحف في اليوم الأول.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن 90% من الزوار أجانب وعرب، وسط حضور لأبناء الوطن والأمة المصرية، موضحا أن الكثير من الشباب المصري قرر زيارة المتحف في اليوم من إطلاقه.

وذكر الإعلامي أحمد موسى: النهاردة من 8 الصبح بتابع مع الزملاء ويطمنوني عن المتحف، وبعتولي صور، والساعة 9:15 الصبح كنت أول من نشر صور للمتحف، وفخور جدا باللي اتعمل وكل مواطن لازم النهاردة يبقى سعيد أوي.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: هناك حملات استهدفت المتحف واحتفالاتنا لكن الحمد لله كرم ربنا كبير وبلدنا تستحق الخير لأن مصر مبتعملش إلا كل الخير والسلام، وأنا سعيد وفخور وبجد أنا قعدت مع زملائي 5 ساعات لإعداد الشغل والفيديوهات، عندنا لقطات مبهرة.

وأوضح: بفضل الله هنقدم وجبة عظيمة وجولة داخل المتحف للتأكيد على أن العالم قادم، وناس من كندا وبريطانيا أكدت نيتها زيارتها لمصر لزيارة المتحف المصري، وزيارته تحتاج أكثر من يوم للاستمتاع بكل ما يضمه المتحف من قطع أثرية.