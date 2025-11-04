مصر أصبحت الوجهة السياحية الأولى .. أحمد موسى يعلن مفاجآت سارة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي كان يتابع المتحف المصري الكبير على مدار الساعة، وأن وجهة المتحف تقديراتها كانت 200 مليون دولار، ووفرنا فيها لما استخدمنا المنتجات المصرية 180 مليون دولار، وباقي المتحف كله وفرنا فيه 700 مليون دولار.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الرئيس السيسي كان في كل مؤتمر يقول: «لما نعمل نعمل أحسن حاجة عشان الشعب يستحق» وعلق موسى قائلًا: «وده أدى إلى أن السياحة تجي، ومصر بقيت الوجهة السياحية الأولى حتى عام 2026».

وأضاف أحمد موسى، أن شركات السياحة النهارده عدلت مسارات الطائرات إلى مصر، وهذا حدث ثقافي شاهده 2 مليار شخص، ومفيش حد مكتبش؛ وهو بالنسبة له خبر مهم لأن عنده قارئ يريد أن يعرف عن الحضارة المصرية.

وأوضح أن 400 قناة تلفزيونية حول العالم نقلت افتتاح المتحف المصري الكبير، والنهارده اتعملت تقارير هائلة مع بداية افتتاحه للزوار.