عاجل
تحذير "هام" من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة صباحا على هذه المناطق
370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص
جرس جديد يرن.. إبراهيم فايق يثير الجدل قبل السوبر: تيك تاك
استدرجاه للرذيلة والمخدرات.. إحالة أوراق ربة منزل وصديقها للمفتي لقتلهما صاحب جراج تكاتك بأسيوط
المتحف المصري الكبير أعظم نافذة حضارية.. ندوة بـ صيدلة الوادي الجديد
عالم بالأوقاف: احترام الكبير مش زمن فات.. دي عبادة وأصل من أصول الدين |فيديو
خالد الجندي: الله يرصد ما في القلوب قبل الألسنة
رموه في النيل.. إحالة أوراق متهمين إلى المفتي لقتلهما صغيرا وسرقة هاتفه وتوك توك بأسيوط
«الصحة» تبحث مقترح مشروع إنشاء معهد فني صحي بمطروح
دعاء صلاة المغرب لقضاء الحاجة وتيسير الحال.. كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة
بوتين: روسيا ستفكر في استئناف التجارب النووية بعد تصريحات ترامب
خطوة بخطوة.. خطوات تقديم تظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا
توك شو

عضو الحزب الجمهوري: سياسات ترامب التجارية لا تخدم مصالح الأمريكيين

ترامب
ترامب

قال مالك فرنسيس عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إنّ سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية لا تخدم المصلحة الأمريكية ولا الشعب الأمريكي، لكنه يحاول -المستحيل- إبعاد الهند عن روسيا والصين وعن مجموعة بريكس.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامي أحمد بشتو، مقدم برنامج "المراقب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هذه الرسوم الجمركية أو الضريبة 25% على الشركات الأمريكية التي تتعامل مع شركات خاصة، الشركات هندية، ستؤثر على الاقتصاد الهندي والاقتصاد الأمريكي، وأن مشروع السيناتور بيرني من أوهايو أن يستعيد الوظائف من الهند لا تخدم الشعب الأمريكي لأن لا يوجد لدينا المهندسين أو العمال في المجال التكنولوجيا، كما أن اليد العاملة في الهند أقل بقليل من يد العاملة هنا في أمريكا".

وتابع: "ومن ثم فإن الـ 25% من سيدفعها؟ الشعب الأمريكي.. لكن أعضاء ماجا، أنصار الرئيس ترامب، لا يعلمون بأنهم هم الذين سيدفعون هذه الضريبة الجديدة وسترتفع الأسعار هنا، حيث يعتقدون بأن الصين أو الهند هم الذين يدفعونها، لكن هذا خطأ كبير، لأن هنا الغلاء يزداد يوميًا والشعب الأمريكي لا يستطيع حتى شراء الطعام لعائلته".

وأردف: "هنا في أمريكا، لدينا مشكلات كبيرة في الاقتصاد، وسياسة الرئيس ترامب لا تساعد الحزب الجمهوري وبرهن نهار الأمس في الانتخابات، جميع الديمقراطيون نجحوا في الانتخابات في ولاية نيوجيرسي، في فيرجينيا وحتى في نيويورك".

توقّع، أنْ تؤثر هذه السياسة على الانتخابات النصفية السنة المقبلة، ومن الممكن أن يربح الحزب الديمقراطي الأغلبية في مجلس النواب، مواصلا: "نأمل من الرئيس ترامب أن يحاول تغيير سياسته تجاه خاصة الضرائب، وأن يحاول إعادة الشركات الأمريكية إلى أمريكا.. وهذا صعب كثير والشركات لا تستطيع هنا إيجاد موظفين ليعملوا في المجال التكنولوجي".

مالك فرنسيس الحزب الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب مجموعة بريكس الشركات الأمريكية

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

الأهلي وسيراميكا

السوبر المصري .. موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي

مجلس النواب

برلماني: المشاركة في الانتخابات واجب وطني ورسالة وعي تعكس ثقة المصريين في قيادتهم

مستقبل وطن

اجتماعات مكثفة لأمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن استعداداً لانتخابات مجلس النواب

مخرات السيول

حظر إقامة أى منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الأمطار وفقا للقانون

بالصور

سهير المرشدي ومحمد رضوان أبرز حضور مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

في عيد زواجهم.. صور تكشف رومانسية إيمى سمير غانم وحسن الرداد

بلوك ملفت .. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

