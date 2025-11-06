أخبار التوك شو| الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي الشامل.. مخرج عروض المتحف الكبير: الغناء كان لايف.. ومصر ظهرت في أبهى صورها

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

حسام عبد الغفار: الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن الفئات المستحقة تشمل الحاصلين على دعم "تكافل وكرامة"، وحاملي كارت الخدمات المتكاملة بسبب الإعاقة، إلى جانب المقيمين في دور الأيتام والرعاية وكبار السن، وجميعهم مسجلون في قاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.

مخرج عروض المتحف الكبير: الغناء كان لايف.. ومصر ظهرت في أبهى صورها

أكد المخرج عمرو الوديدي، المخرج المسؤل عن العروض على خشبة المسرح في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، أن الغناء في الحفل كان كاملاً بشكل حي (لايف) دون استخدام تسجيلات مسبقة، سواء من الأوركسترا أو الكورال، مشيرًا إلى أن كل الأصوات والموسيقى التي شاهدها الجمهور خلال الحفل كانت مباشرة على الهواء.

زاهي حواس: افتتاح المتحف الكبير يؤكد أن مصر تحمي وتصون آثارها

أكد زاهي حواس عالم الآثار، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد أن مصر تحمي وتصون آثارها.

مصطفى وزيرى: المتحف الكبير شهد حضور أكثر من 20 ألف زائر اليوم الأول

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار سابقاً، أن افتتاح المتحف المصري الكبير بأنه هائل، مشيراً إلى أن اليوم الأول للافتتاح الرسمي للجمهور شهد حضور ما يقرب من 20 ألف زائر من مختلف الجنسيات.

رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد: مصر مهدت لإعمار غزة بالاستقرار.. وشركاتها جاهزة للانطلاق

أكد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء محمد سامي، أن الشركات المصرية تمتلك الجاهزية الكاملة للعمل في مشروعات إعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أن التنسيق يجري حاليًا بين الاتحادين المصري والفلسطيني لحصر أولويات الإعمار وتحديد مراحل التنفيذ وفق الاحتياجات العاجلة لكل مرحلة.

«حماية المستهلك»: نكثف الرقابة لضمان تخفيضات حقيقية في موسم «الجمعة البيضاء»

قال إسلام فاروق، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يكثف من جهوده خلال فترة تخفيضات «الجمعة البيضاء» التي يشهدها شهر نوفمبر من كل عام، بهدف ضمان حصول المستهلك على تخفيضات حقيقية وليست وهمية.





مراسل القاهرة الإخبارية: حـماس سلمت جثامين 22 محتجزا إلى الصليب الأحمر ومتبق 6 آخرين

أكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن حماس سلمت جثامين لـ 22 محتجزا إسرائيليا حتى الآن إلى الصليب الأحمر ومتبق 6 آخرين، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.الخدمات البيطرية: الحمى القلاعية لا تؤثر على اللحوم ولن تصل للمستهلك

أكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحمى القلاعية مرض فيروسي شديد الانتشار ينتقل مباشرة أو غير مباشر، وحتى عن طريق الهواء، موضحًا أن المرض موجود في مصر منذ أكثر من 50 عامًا، وأنه في عام 2006 دخل متحور جديد، وهناك الآن سبع عترات يتم التحصين ضدها بشكل دوري.

الجيش السوداني يحشد قواته ويستخدم تكتيكات عسكرية لاستعادة الفاشر

أكد الإعلامي السوداني مصعب محمود، أن موقف القيادة العسكرية واضحٌ وصريحٌ، مشيراً إلى تصريحات مساعد القائد العام للقوات المسلحة وعضو مجلس السيادة الفريق أول ركن ياسر العطا وما أكده المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة بأن المؤسسة العسكرية عازمة تماماً على تحرير كل شبر من أنحاء الوطن، ولن تتهاون في حماية سيادة السودان أو التخلّي عن أي مساحة من أراضيه.

بوتين: سنرد بشكل مناسب إذا أجرت الولايات المتحدة أي تجارب نووية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّ بلاده سترد بشكل مناسب إذا أجرت الولايات المتحدة أي تجارب نووية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.