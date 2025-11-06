قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحلة خطف من العمرانية للبدرشين.. كواليس احتجاز 6 متهمين لشقيقتهم وطفلها
الولايات المتحدة تُسرّع المفاوضات لطرح مشروع «قوة دولية في غزة» للتصويت خلال أسبوعين
كيفية جمع الصلاة.. الإفتاء تحدد الشروط والضوابط الشرعية
أسعار الحديد اليوم الخميس 6-11-2025 في الأسواق العالمية والمحلية
نقيب الفلاحين: الحمى القلاعية موجودة منذ سنوات واللحوم بالأسواق آمنة 100%
الولايات المتحدة تلغي رحلات جوية بـ 40 مطارًا رئيسيًا لاستمرار الإغلاق الحكومي الفيدرالي
برئاسة الدكتور طارق رحمي.. أول قرارات مجلس إدارة الإسماعيلي الجديد
الصناعات الهندسية تتقدّم.. صادرات مصر للسوق الأمريكية ترتفع 200 مليون دولار خلال عام|تفاصيل
حيرة في الزمالك.. غياب بيزيرا صداع في رأس عبد الرؤوف قبل مواجهة بيراميدز
الهيئة العامة للخدمات البيطرية: لدينا خطة شاملة لتأمين أسواق الماشية | تفاصيل
ترامب يعلن عن مقاطعته لقمة العشرين في جنوب أفريقيا.. ما السبب؟
اول مسلمة في منصب نائب حاكم ولاية فرجينيا.. من هي غزالة هاشمي؟
توك شو

أخبار التوك شو| الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي الشامل.. مخرج عروض المتحف الكبير: الغناء كان لايف.. ومصر ظهرت في أبهى صورها

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

حسام عبد الغفار: الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي الشامل
أكد  الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن الفئات المستحقة تشمل الحاصلين على دعم "تكافل وكرامة"، وحاملي كارت الخدمات المتكاملة بسبب الإعاقة، إلى جانب المقيمين في دور الأيتام والرعاية وكبار السن، وجميعهم مسجلون في قاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.

مخرج عروض المتحف الكبير: الغناء كان لايف.. ومصر ظهرت في أبهى صورها

أكد المخرج عمرو الوديدي، المخرج المسؤل عن العروض على خشبة المسرح في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، أن الغناء في الحفل كان كاملاً بشكل حي (لايف) دون استخدام تسجيلات مسبقة، سواء من الأوركسترا أو الكورال، مشيرًا إلى أن كل الأصوات والموسيقى التي شاهدها الجمهور خلال الحفل كانت مباشرة على الهواء.

زاهي حواس: افتتاح المتحف الكبير يؤكد أن مصر تحمي وتصون آثارها
أكد  زاهي حواس عالم الآثار، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد أن مصر تحمي وتصون آثارها.

مصطفى وزيرى: المتحف الكبير شهد حضور أكثر من 20 ألف زائر اليوم الأول
أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار سابقاً، أن افتتاح المتحف المصري الكبير بأنه هائل، مشيراً إلى أن اليوم الأول للافتتاح الرسمي للجمهور شهد حضور ما يقرب من 20 ألف زائر من مختلف الجنسيات.

رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد: مصر مهدت لإعمار غزة بالاستقرار.. وشركاتها جاهزة للانطلاق

أكد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء محمد سامي، أن الشركات المصرية تمتلك الجاهزية الكاملة للعمل في مشروعات إعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أن التنسيق يجري حاليًا بين الاتحادين المصري والفلسطيني لحصر أولويات الإعمار وتحديد مراحل التنفيذ وفق الاحتياجات العاجلة لكل مرحلة.

«حماية المستهلك»: نكثف الرقابة لضمان تخفيضات حقيقية في موسم «الجمعة البيضاء»
قال إسلام فاروق، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يكثف من جهوده خلال فترة تخفيضات «الجمعة البيضاء» التي يشهدها شهر نوفمبر من كل عام، بهدف ضمان حصول المستهلك على تخفيضات حقيقية وليست وهمية.



مراسل القاهرة الإخبارية: حـماس سلمت جثامين 22 محتجزا إلى الصليب الأحمر ومتبق 6 آخرين
أكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن حماس سلمت جثامين لـ 22 محتجزا إسرائيليا حتى الآن إلى الصليب الأحمر ومتبق 6 آخرين، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.الخدمات البيطرية: الحمى القلاعية لا تؤثر على اللحوم ولن تصل للمستهلك
أكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحمى القلاعية مرض فيروسي شديد الانتشار ينتقل مباشرة أو غير مباشر، وحتى عن طريق الهواء، موضحًا أن المرض موجود في مصر منذ أكثر من 50 عامًا، وأنه في عام 2006 دخل متحور جديد، وهناك الآن سبع عترات يتم التحصين ضدها بشكل دوري.

الجيش السوداني يحشد قواته ويستخدم تكتيكات عسكرية لاستعادة الفاشر
أكد الإعلامي السوداني مصعب محمود، أن موقف القيادة العسكرية واضحٌ وصريحٌ، مشيراً إلى تصريحات مساعد القائد العام للقوات المسلحة وعضو مجلس السيادة الفريق أول ركن ياسر العطا وما أكده المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة بأن المؤسسة العسكرية عازمة تماماً على تحرير كل شبر من أنحاء الوطن، ولن تتهاون في حماية سيادة السودان أو التخلّي عن أي مساحة من أراضيه.

بوتين: سنرد بشكل مناسب إذا أجرت الولايات المتحدة أي تجارب نووية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّ بلاده سترد بشكل مناسب إذا أجرت الولايات المتحدة أي تجارب نووية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

البنك المركزي المصري

للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

بدءًا من اليوم.. قرار جديد من الحكومة بشأن الإيجار القديم

بدءًا من اليوم.. تفاصيل قرار الحكومة الجديد بشأن الإيجار القديم

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

الهشاشة.. مرض صامت يضعف العظام دون إنذار

هشاشة العظام .. المرض الصامت الذي يضعف العظام دون إنذار!
هشاشة العظام .. المرض الصامت الذي يضعف العظام دون إنذار!
هشاشة العظام .. المرض الصامت الذي يضعف العظام دون إنذار!

سعر ميتسوبيشي لانسر بومة 2004 بسوق المستعمل

ميتسوبيشي لانسر

ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر

طريقة كيكة الشوكولاتة الهشة مع الصوص الاقتصادي

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة مع صوص الشوكولاتة الاقتصادي ..
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة مع صوص الشوكولاتة الاقتصادي ..
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة مع صوص الشوكولاتة الاقتصادي ..

تسلا سايبر تراك.. مركبة خارقة تخطف الأنظار في الدعاية الانتخابية بشوارع سوهاج

تسلا سايبر تراك

تسلا سايبر تراك
تسلا سايبر تراك
تسلا سايبر تراك

مسلم

مسلم يوضح حقيقة رجوعه لطليقته ويكشف سبب الانفصال‎

المتهم

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

