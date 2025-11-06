الحكومة تستهدف طرح استثمارات غير مباشرة بـ 4.137 مليار دولار

اعلنت الحكومة عن ارتفاع طلبات حصول المؤسسات الاستثمارية على طلبات الاستثمار غير المباشر في مصر إلي 195.6 مليار جنيه بما يعادل 4.137 مليار دولار.

قال تقرير صادر عن وزارة المالية إن الحكومة المصرية استهدفت استثمارات هذا اليوم بقيمة إجنالية تبلغ 75 مليار جنيه في نشرة اكتتاب أذون الخزانة المصرية.

وأوضح التقرير أن جملة الطلبات التي تقدم بها المستثمرين والمؤسسات المالية للحكومة وصلت إلي 1564 طلبا مقدماً.

كشف التقرير عن أن طلبات الاستثمار غير المباشرة لأجلي 364 و 182 يوما لتدبير الفجوة التمويلية واحتياجات الخزانة العامة.

أضاف التقرير أن حجم الاستثمارات المقدمة في اجل 364 يوما بلغت 95.075 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه، تضمنت 813 طلبا قدمه المستثمرين والمؤسسات المالية.

بلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 26.232% وأعلي سعر بنسبة 32% وأقل سعر بنسبة 25.4%.

وبلغ جملة طلبات الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 100.5 مليار جنيه من أصل 30 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 751 طلبا.

وصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 27.016% و أعلي سعر بنسبة 32.001% و أقل سعر بنسبة 26.001%.