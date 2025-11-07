قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 7-11-2025
نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد
مصدر مقرب يكشف تتطورات الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي | خاص
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر المصري
انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2025 - 2029
باحث أثري: مشهد زيارات المتحف الكبير والأهرامات يفرح ..صور
جنازة مهيبة.. تشييع جثمان صاحب مكرونة أبو رجيلة في 15 مايو | صور
إقبال كبير من المصريين للتصويت بانتخابات مجلس النواب في قطر.. صور
إصابة ابنة الفنان شريف عواد بنزيف في المخ.. تفاصيل
أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا
سفير مصر بالعراق: العملية الانتخابية تسير بشكل منظم ويسير
وزير الكهرباء يبحث انشاء مشروع متكامل للطاقات المتجددة بسيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أهم أعراض نقص فيتامين د وكيفية علاجه

فيتامين د
فيتامين د
هاجر هانئ

نقص فيتامين (د) يسبب مشاكل في العظام والعضلات. يؤثر بشكل شائع على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والأشخاص الذين لديهم بشرة داكنة. ولكن رغم ذلك يمكن الوقاية منه وعلاجه.


ما هي علامات وأعراض نقص فيتامين د؟

نقص حاد في فيتامين (د) عند الأطفال يسبب الكساح. تشمل أعراض الكساح ما يلي:

أنماط نمو غير صحيحة بسبب العظام المقوسة أو المثنية.
ضعف العضلات.
ألم في العظام.
تشوهات في المفاصل.
هذا نادر جدا. قد يكون لدى الأطفال الذين يعانون من نقص خفيف في الفيتامينات عضلات ضعيفة ومؤلمة و/أو مؤلمة.

نقص فيتامين (د) ليس واضحا تماما لدى البالغين. قد تتضمن العلامات والأعراض ما يلي:

التعب.
ألم في العظام.
ضعف العضلات أو آلام العضلات أو تشنجات العضلات.
يتغير المزاج، مثل الاكتئاب.
ومع ذلك، قد لا يكون لديك أي علامات أو أعراض لنقص فيتامين (د).

خطوات بسيطة للوقاية من نقص فيتامين د..

علاج نقص فيتامين د

أهداف العلاج والوقاية من نقص فيتامين (د) هي نفسها: الوصول إلى مستوى كاف من فيتامين (د) في جسمك ثم الحفاظ عليه.

بينما قد تفكر في تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (د) والحصول على المزيد من أشعة الشمس، فمن المرجح أن يوصي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بتناول مكملات فيتامين (د).

يأتي فيتامين (د) في شكلين: D2 وD3. D2 (ergocalciferol) يأتي من النباتات. D3 (كوليكالسيفيرول) يأتي من الحيوانات. تحتاج إلى وصفة طبية للحصول على D2. ومع ذلك، فإن D3 متاح دون وصفة طبية. يمتص جسمك D3 بسهولة أكبر من D2.

اعمل مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى مكملات الفيتامينات ومقدار ما يجب تناوله، إذا لزم الأمر.

المصدر: my.clevelandclinic

فيتامين د أعراض نقص فيتامين د الكساح أعراض الكساح علاج نقص فيتامين د

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

محمد رمضان و والده

موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان

ترشيحاتنا

بيلينجهام وأرنولد

قائمة إنجلترا لمواجهتي صربيا والبانيا.. عودة بيلينجهام واستمرار غياب أرنولد

فيفا

فيفا يغرم النرويج وإيطاليا بسبب إسرائيل في تصفيات كأس العالم

روبن أموريم

روبن أموريم يفوز بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تويوتا هايلوكس الجديدة تكشف عن وجهها قبل إطلاقها عالميًا الأسبوع المقبل

تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس

الكشف والعلاج مجانا لأكثر من 4500 مواطن من خلال 6 قوافل طبية بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

سيارة محمد رمضان

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد