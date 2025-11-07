أهم أعراض نقص فيتامين د وكيفية علاجه

نقص فيتامين (د) يسبب مشاكل في العظام والعضلات. يؤثر بشكل شائع على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والأشخاص الذين لديهم بشرة داكنة. ولكن رغم ذلك يمكن الوقاية منه وعلاجه.



ما هي علامات وأعراض نقص فيتامين د؟

نقص حاد في فيتامين (د) عند الأطفال يسبب الكساح. تشمل أعراض الكساح ما يلي:

أنماط نمو غير صحيحة بسبب العظام المقوسة أو المثنية.

ضعف العضلات.

ألم في العظام.

تشوهات في المفاصل.

هذا نادر جدا. قد يكون لدى الأطفال الذين يعانون من نقص خفيف في الفيتامينات عضلات ضعيفة ومؤلمة و/أو مؤلمة.

نقص فيتامين (د) ليس واضحا تماما لدى البالغين. قد تتضمن العلامات والأعراض ما يلي:

التعب.

ألم في العظام.

ضعف العضلات أو آلام العضلات أو تشنجات العضلات.

يتغير المزاج، مثل الاكتئاب.

ومع ذلك، قد لا يكون لديك أي علامات أو أعراض لنقص فيتامين (د).

علاج نقص فيتامين د

أهداف العلاج والوقاية من نقص فيتامين (د) هي نفسها: الوصول إلى مستوى كاف من فيتامين (د) في جسمك ثم الحفاظ عليه.

بينما قد تفكر في تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (د) والحصول على المزيد من أشعة الشمس، فمن المرجح أن يوصي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بتناول مكملات فيتامين (د).

يأتي فيتامين (د) في شكلين: D2 وD3. D2 (ergocalciferol) يأتي من النباتات. D3 (كوليكالسيفيرول) يأتي من الحيوانات. تحتاج إلى وصفة طبية للحصول على D2. ومع ذلك، فإن D3 متاح دون وصفة طبية. يمتص جسمك D3 بسهولة أكبر من D2.

اعمل مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى مكملات الفيتامينات ومقدار ما يجب تناوله، إذا لزم الأمر.

المصدر: my.clevelandclinic