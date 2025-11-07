وزير التعليم الإندونيسي: تفعيل برامج تبادل المعلمين والطلاب وتوسيع التعاون مع المؤسسات التعليمية المصرية

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وزير التعليم الإندونيسي الدكتور عبد المعطي، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتعليم الفني بين البلدين.

جاء ذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إندونيسيا في مجالات التعليم.

وحضر اللقاء من الجانب الإندونيسي، الدكتور لطفي رؤوف، سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة وعدد من المسئولين بوزارة التعليم والسفارة الإندونيسية، كما حضر من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير والدكتور ايمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وأميرة عواد منسق العلاقات الدولية بالوزارة.

وزير التعليم : مصر تنظر إلى إندونيسيا كدولة شقيقة ذات تجربة تعليمية متميزة

وفي مستهل اللقاء، رحّب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بنظيره الإندونيسي والوفد المرافق له، مؤكدًا أن مصر تنظر إلى إندونيسيا كدولة شقيقة ذات تجربة تعليمية متميزة، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف المستويات.

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف الاجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتغلب على التحديات التي كانت تواجه العملية التعليمية، ومن بينها خفض الكثافات الطلابية في الفصول وعودة حضور الطلاب للمدارس بنسبة تجاوزت ٨٧٪؜، فضلا عن تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية.

كما استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجهود المبذولة لتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على الطابع المحلي الذي يعزز الهوية المصرية لدى الطلاب، مؤكدًا حرص الوزارة على أن تكون المناهج جاذبة وداعمة لجميع المستويات الأكاديمية.

وتناول اللقاء أيضا استعراض جهود وزارة التربية والتعليم في تطبيق تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي بدءًا من العام الدراسي الجاري، وذلك بالتعاون مع اليابان.

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كذلك تجربة مصر في تطوير التعليم الفني والتقني، مشيرا إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية وخطة الوزارة للتوسع بها بالشراكة مع القطاع الخاص فضلا عن عقد شراكات دولية في هذا الإطار بهدف منح الخريجين شهادات معتمدة دوليا للعمل في السوق المحلي والدولي.

وأكد عبد اللطيف استعداد الوزارة الكامل لتبادل الخبرات والمناهج الفنية والتقنية مع الجانب الإندونيسي، وتقديم الدعم اللازم، انطلاقًا من العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في مجال التعليم والتعليم الفني.

ومن جانبه، أكد الوزير الإندونيسي الدكتور عبد المعطي حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر، مشيدًا بتجربتها الرائدة في مجالات التعليم المختلفة، مستعرضًا جهود الحكومة الإندونيسية في تطوير العملية التعليمية من خلال إطلاق برامج نوعية في مجال التعلم العميق وتنمية القيم الأخلاقية، إلى جانب إدراج الذكاء الاصطناعي والبرمجة كمقررات اختيارية في المرحلة الابتدائية، بهدف تعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب.

وأضاف الوزير الإندونيسي أن بلاده حريصة على تفعيل برامج تبادل المعلمين والطلاب وتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي مع المؤسسات التعليمية المصرية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لتعزيز آليات التعاون ومتابعة تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه خلال الفترة المقبلة، كما أكدا أن هذا اللقاء يمثل بداية لشراكة تعليمية قوية بين مصر وإندونيسيا.