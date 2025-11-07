قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الولايات المتحدة تضغط لاعتماد خطة ترامب بشأن غزة كمرجع في القانون الدولي
ربنا هينزل العدالة | رسالة نارية من عمرو أديب للاعبي الزمالك في نهائي الكأس
والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام
ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد ثنائية سالم الدوسري أمام النجمة
ياسمينا العبد تشارك صورة مع شريهان .. وتوجه لها رسالة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي على لقب كأس السوبر بالإمارات
حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ
علي الدين هلال يرد على دعوات حذف العربية من جمهورية مصر .. فيديو
الأزهر: مرتكبو تفجير مسجد بالعاصمة الإندونيسية تجردوا من كل تعاليم الدين والقيم الإنسانية
وفاة جيمس واتسون .. مكتشف بنية الحمض النووي وأحد أبرز علماء القرن العشرين
أوراق المشروعات وفيزا البنك.. مهندس يروي تفاصيل تعرضه للسرقة بالجيزة
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في مواجهة لقب السوبر المصري بالإمارات
رياضة

جوميز بعد سقوط الفتح أمام التعاون: أتحمل المسؤولية كاملة

جوميز
جوميز
إسلام مقلد

أعرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الفتح، عن خيبة أمله بعد الخسارة التي تلقاها فريقه أمام التعاون، مؤكدًا أن الأداء لم يكن على مستوى الطموحات، وأن الفتح فقد السيطرة على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى.

وقال جوميز خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: «أعددنا أنفسنا جيدًا لهذه المواجهة، وبدأنا اللقاء بمحاولات لبناء الهجمات، لكننا فقدنا أهم عنصر وهو الاستحواذ على الكرة، ما جعلنا نتعرض لضغط متواصل ونتلقى أهدافًا متتالية في الشوط الأول».

تحمل المسؤولية

وأضاف المدرب البرتغالي: «أتحمل مسؤولية هذه النتيجة بالكامل، لأنني القائد الفني للفريق، وقد حذّرت اللاعبين مسبقًا من قوة التعاون وقدرته على استغلال المساحات، لكننا لم نظهر بالشخصية المطلوبة ولم نطبق ما تم التدرب عليه بالشكل الصحيح».

مراجعة شاملة لأداء الفريق

وأشار جوميز إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مراجعة شاملة لأداء الفريق لتجنب تكرار الأخطاء، قائلاً: «سنعمل على تحليل كل تفاصيل المباراة لتصحيح المسار. يجب أن نكون أكثر شجاعة في اتخاذ القرار أمام المرمى، لا يمكننا الاكتفاء بالاحتفاظ بالكرة دون فاعلية هجومية. السرعة في التحول والجرأة في التسديد هما العنصران اللذان نفتقدهما أمام فرق مثل التعاون التي تضغط بشراسة».

واختتم المدير الفني للفتح حديثه مؤكدًا أن الهزيمة ستكون دافعًا قويًا للفريق للعودة بشكل أفضل في المباريات المقبلة، مشددًا على ضرورة استعادة التركيز والثقة داخل المجموعة من أجل تحسين النتائج في الدوري.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

