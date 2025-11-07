جوميز بعد سقوط الفتح أمام التعاون: أتحمل المسؤولية كاملة

أعرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الفتح، عن خيبة أمله بعد الخسارة التي تلقاها فريقه أمام التعاون، مؤكدًا أن الأداء لم يكن على مستوى الطموحات، وأن الفتح فقد السيطرة على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى.

وقال جوميز خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: «أعددنا أنفسنا جيدًا لهذه المواجهة، وبدأنا اللقاء بمحاولات لبناء الهجمات، لكننا فقدنا أهم عنصر وهو الاستحواذ على الكرة، ما جعلنا نتعرض لضغط متواصل ونتلقى أهدافًا متتالية في الشوط الأول».

تحمل المسؤولية

وأضاف المدرب البرتغالي: «أتحمل مسؤولية هذه النتيجة بالكامل، لأنني القائد الفني للفريق، وقد حذّرت اللاعبين مسبقًا من قوة التعاون وقدرته على استغلال المساحات، لكننا لم نظهر بالشخصية المطلوبة ولم نطبق ما تم التدرب عليه بالشكل الصحيح».

مراجعة شاملة لأداء الفريق

وأشار جوميز إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مراجعة شاملة لأداء الفريق لتجنب تكرار الأخطاء، قائلاً: «سنعمل على تحليل كل تفاصيل المباراة لتصحيح المسار. يجب أن نكون أكثر شجاعة في اتخاذ القرار أمام المرمى، لا يمكننا الاكتفاء بالاحتفاظ بالكرة دون فاعلية هجومية. السرعة في التحول والجرأة في التسديد هما العنصران اللذان نفتقدهما أمام فرق مثل التعاون التي تضغط بشراسة».

واختتم المدير الفني للفتح حديثه مؤكدًا أن الهزيمة ستكون دافعًا قويًا للفريق للعودة بشكل أفضل في المباريات المقبلة، مشددًا على ضرورة استعادة التركيز والثقة داخل المجموعة من أجل تحسين النتائج في الدوري.