برلمان

برلماني: تغيير في الأنماط السياحية الفترة القادمة لجذب أكبر عدد من السائحين

النائب محمد طه الخولي عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب
النائب محمد طه الخولي عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب
معتز الخصوصي

قال النائب محمد طه الخولي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن “الفترة القادمة ستشهد تغييرا في الأنماط السياحية بحيث يتم جذب أكبر عدد من السائحين، وعلينا أن نأخذ بتجارب دول أخرى في هذا المجال”.

وأكد الخولي أنه كان يأمل أن تركز خطة وزير السياحة والآثار على الاهتمام بالسياحة الداخلية لأن فترة الركود نتيجة الأوبئة والمتغيرات تجعلنا نحتاج إلى السياحة الداخلية وهى مهمة جدا.

وأضاف عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب: “المنتج السياحي لدينا متنوع فى كل المجالات، فعلى سبيل المثال في محافظة الفيوم هناك أكثر من نوع من السياحة مثل السياحة البيئية والسياحة الريفية وسياحة التزحلق على الرمال”.

وطالب هيئة التنشيط السياحى بالترويج للمنتج السياحى المصري، خاصة أن لدينا مناخا معتدلا ومحميات طبيعية ونمتلك ثلث آثار العالم مقارنة بدولة مثل إسبانيا التى لديها سياحة الشواطئ فقط.

وأوضح أننا نحتاج إلى طفرة لتغيير فكر جذب السائح الأجنبى إلى مصر، بالإضافة إلى العمل على تطوير الاستراتيجية الإعلامية، بحيث يتناول الإعلام السياحة بشكل أفضل من ذلك.

واستكمل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، سلسلة اللقاءات المهنية التي يعقدها على هامش مشاركته في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM 2025) بالعاصمة البريطانية لندن، حيث التقى بكل من الرئيس التنفيذي لمجموعة TUI العالمية للمقاصد السياحية، والرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة Coral Travel، وهما من كبار منظمي الرحلات  السياحية العالمية.

وزير السياحة والآثار 

وخلال هذه اللقاءات، استعرض كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة TUI العالمية والرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة Coral Travel، معدلات النمو التي حققتها المجموعتان في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من مختلف الأسواق التي تعملان بها.

فقد أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة TUI العالمية للمقاصد السياحية، أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر حققت نموًا بنسبة 40% منذ بداية يناير الماضي وحتى الآن.

كما أعلن عن تدشين فندق عائم جديد بين مدينتي الأقصر وأسوان ضمن خطط المجموعة لتطوير منتج السياحة النيلية.

وأضاف أن المجموعة تعمل حاليًا على توسيع نطاق توزيع الحركة السياحية داخل مصر لتشمل مقاصد جديدة مثل مرسى علم وشرم الشيخ ومرسى مطروح، متوقعًا مزيدًا من النمو خلال الفترة المقبلة في ظل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد حدثًا تاريخيًا يعزز مكانة المقصد المصري على خريطة السياحة العالمية، وموجّهًا التهنئة للحكومة المصرية والسيد الوزير على هذا الإنجاز الكبير.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة Coral Travel إلى زيادة الطلب المتنامي على المقصد المصري من مختلف الأسواق التي تعمل بها المجموعة، موضحاً أنها قامت خلال الفترة الماضية بنقل أكثر من 850 ألف سائح إلى مصر، ومنوهًا بأنه اعتبارًا من مايو 2026 سيتم تشغيل ثلاث رحلات طيران أسبوعيًا من السوق البولندي إلى مدينة العلمين الجديدة.

كما استعرض خطط المجموعة المستقبلية للتوسع في السوق المصرية من خلال تعزيز التشغيل إلى مرسى علم والساحل الشمالي، إلى جانب افتتاح فرع جديد للشركة في مصر خلال المرحلة المقبلة لدعم نشاطها وتوسيع حجم أعمالها في البلاد.

وخلال اللقاء، أشاد الوزير بما تم تحقيقه من نتائج إيجابية، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على دعم وتشجيع الاستثمارات السياحية وتطوير البنية التحتية بالمناطق الواعدة، لاسيما في منطقة برنيس جنوب مرسى علم، التي تشهد حاليًا أعمال تطوير شاملة لتهيئتها كمقصد سياحي جديد، من خلال رصف طرق جديدة تربطها بعدد من المدن السياحية المطلة على البحر الأحمر مثل مرسى علم والقصير وسفاجا والغردقة، بالإضافة إلى ربط مطارها بمطار مرسى علم.

كما استعرض الوزير الجهود المبذولة لتعزيز منتج السياحة النيلية، مشيرًا إلى التوسع الجاري في هذا المجال من خلال تسهيل إجراءات التراخيص وبناء المراسي وتطوير القائم منها، حيث تم مؤخرًا ترخيص عدد من الفنادق العائمة ضمن خطة الدولة لدعم هذا المنتج السياحي المميز.

وأوضح أن الرحلات النيلية الطويلة التي تنطلق من القاهرة إلى أسوان أصبحت تحظى بإقبال متزايد، حيث تمتد لمدة 11 يومًا وتشمل مزيجًا متنوعًا من الأنماط السياحية مثل السياحة الثقافية والروحية، حيث تمر بثلاث نقاط رئيسية على مسار رحلة العائلة المقدسة، فضلًا عن زيارة المواقع الأثرية المصرية القديمة والإسلامية والقبطية، كما تتيح للزائر التعرف على العادات والتقاليد والحرف التراثية المميزة لسكان المدن الواقعة على ضفاف النيل.

وشارك في حضور هذه اللقاءات المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحمد محسن، مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة، وأحمد نبيل، معاون الوزير للطيران والمتابعة، وسيلفانا سعيد، مسئول السوق الإنجليزية بالهيئة.

