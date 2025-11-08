قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن تشتعل بالسخرية.. ترامب ينام على الهواء مباشرة| شاهد
الأرصاد: كتل هوائية صحراوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة| تفاصيل
الاحتلال يخرق هدنة غزة.. استشهاد وإصابة فلسطينيين بمخيم البريج
هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل
نجاحات أمنية متتالية.. وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطط تأمين انتخابات النواب
22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
فى عيد ميلاده.. قصة رفض محيي إسماعيل تقبيل سعاد حسني وتجسيده لـ معمر القذافي
يضيف 16 مليون قدم مكعب يوميا..كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية
كلوب يوجه رسالة لـ جوارديولا :مواجهتك كانت شرفا
محافظ الدقهلية لـ مفتي الجمهورية: نعتز بمؤسساتنا الدينية والعلمية
وزير الخارجية يؤكد الرفض الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه
معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

محمد طارق: «القاهرة السينمائي 46» منصة عالمية بـ150 فيلماً بروح جديدة

منار عبد العظيم

تستعد العاصمة المصرية لاستقبال الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في نسخة تعد الأكبر والأكثر تنوعًا منذ سنوات، حيث يعكس المهرجان روح الأمل والفن في ظل تحديات عالمية. 

أكثر من 150 فيلماً عالميًا، بينها أعمال روائية ووثائقية وقصيرة وتحريك، تشارك في هذا الحدث السينمائي الضخم، إلى جانب عرض 22 فيلماً مصرياً مرمماً يمثلون تاريخ السينما المحلية.

منصة عالمية للسينما

أكد الناقد الفني محمد طارق، المدير الفني للمهرجان، أن الدورة الجديدة تمثل «منصة عالمية حقيقية للسينما»، مشيراً إلى أن التحضيرات بدأت منذ فبراير الماضي عبر تشكيل فريق المكتب الفني والسفر إلى مهرجانات كبرى مثل كان وبرلين وشنغهاي لاختيار أفضل الأعمال.

وقال طارق إن فريق الاختيار يضم عشرة مبرمجين لضمان تنوع الرؤى وتقديم محتوى يليق بجمهور القاهرة، مؤكداً أن المسابقة الدولية تضم 14 فيلماً من مختلف دول العالم برئاسة المخرج التركي نوري بيلجي جيلان.

حضور مصري مميز

وأوضح طارق أن الدورة 46 تشهد حضورًا مصريًا بارزًا، من خلال أعمال مثل: «ضايع عنّا عرض» (مشترك مصري-فلسطيني)، و«شكوى 317713»، و«بنات الباشا» للمخرج محمد العدل، و«مثلث الحب» للمخرجة آلاء محمود، و«الحياة بعد سهام» لنمير عبد المسيح.

الأفلام المرممة

اهتم المهرجان هذا العام بالأفلام المرممة، بدعم من رئيس المهرجان حسين فهمي، حيث تُجرى عمليات الترميم داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، ومن أبرزها إعادة عرض فيلم «قنديل أم هاشم» بالإضافة إلى أعمال مرممة من دورات سابقة.

الوسائط الجديدة والتكنولوجيا

وكشف طارق عن قسم «الوسائط الجديدة» الذي يقدم تجارب الواقع الافتراضي، مؤكداً أن التكنولوجيا لن تحل محل السينما التقليدية، بل توسع أدوات التعبير الفني، كما سيحظى جمهور الأفلام القصيرة بمساحة أكبر من خلال عرضها في المسرح الكبير بدار الأوبرا تقديراً لتنامي قاعدة عشاق هذا النوع من الأعمال.

التكريمات وجذب الأجيال الجديدة

وأوضح المدير الفني أن التكريمات تراعي التوازن بين الأسماء المصرية والعربية والعالمية، وبين حضور الرجال والنساء، وتشمل أسماء بارزة مثل خالد النبوي، ومدير التصوير محمود عبد السميع، والمخرج محمد عبد العزيز، والفنانة الفلسطينية هيام عباس، والمخرجة المجرية إيلديكو إينيدي.

وأكد طارق أن المهرجان يركز على جذب الأجيال الجديدة من خلال برامج مخصصة للطلاب، والتعاون مع المعهد العالي للسينما وجامعات دولية، بالإضافة إلى مبادرات لدعوة شباب من المحافظات لحضور العروض السينمائية.

العاصمة المصرية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الناقد الفني محمد طارق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

