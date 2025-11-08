قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن تشتعل بالسخرية.. ترامب ينام على الهواء مباشرة| شاهد
الأرصاد: كتل هوائية صحراوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة| تفاصيل
الاحتلال يخرق هدنة غزة.. استشهاد وإصابة فلسطينيين بمخيم البريج
هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل
نجاحات أمنية متتالية.. وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطط تأمين انتخابات النواب
22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
فى عيد ميلاده.. قصة رفض محيي إسماعيل تقبيل سعاد حسني وتجسيده لـ معمر القذافي
يضيف 16 مليون قدم مكعب يوميا..كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية
كلوب يوجه رسالة لـ جوارديولا :مواجهتك كانت شرفا
محافظ الدقهلية لـ مفتي الجمهورية: نعتز بمؤسساتنا الدينية والعلمية
وزير الخارجية يؤكد الرفض الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه
معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو
بـ105.62 مليون دولار.. صادرات التمور المصرية تسجل أعلى قيمة فى 2024

شيماء مجدي

- وزير الزراعة: مصر تمتلك أكبر عدد من أشجار النخيل في العالم بأكثر من 20 مليون نخلة

- صادرات التمور المصرية تسجل أعلى قيمة تاريخية بـ 105.62 مليون دولار في 2024

- بحث سبل الارتقاء بصناعة التمور والاستفادة من مشتقاتها تحقيقاً لرؤية مصر 2030.

افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، فعاليات المهرجان الدولي للتمور في دورته الثامنة، الذي يقام لأول مرة بمحافظة الجيزة، حيث تُنظم فعالياته بقرية منديشة بمركز ومدينة الواحات البحرية.

حضر فعاليات الافتتاح، الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، واللواء مهندس شريف الرشيدي رئيس قطاع الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، والمهندس عبدالباسط المرزوقي الوزير المفوض بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، وهند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، والدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، والدكتور بلال الكعبي عضو مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والنائب عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس محسن البلتاجي رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، وبعض قيادات وزارة الزراعة.

من جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية، الذي يُعد منصة دولية مرموقة تجسد ريادة مصر في إنتاج وتصنيع وتسويق التمور، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا لقطاع الزراعة وملف زراعة النخيل، بهدف تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

مصر تمتلك أكبر عدد من أشجار النخيل

وأشار فاروق الى أن التمور تُعَد من المحاصيل الاستراتيجية التي تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي، لافتا إلى أن قطاع التمور يوفر فرص عمل واسعة ويُعزز القدرة التصديرية للبلاد، مما يمنح مصر مكانة متميزة في الأسواق العالمية.

وأكد أن مصر تمتلك أكبر عدد من أشجار النخيل في العالم، بما يزيد على 20 مليون نخلة منتشرة من سيوة إلى سيناء، وتنتج أنواعًا متميزة تنافس إقليميًا وعالميًا.

وسلط وزير الزراعة الضوء على مزرعة توشكي لإنتاج التمور، والتي وُصِفت بأنها الأكبر عالميًا، بمساحة 38 ألف فدان تضم 1.6 مليون نخلة مثمرة تنتج أكثر من 44 صنفًا، حيث سُجلت هذه المزرعة في موسوعة جينيس كأكبر مزرعة نخيل في العالم، مما ساهم في وصول مصر إلى قائمة أفضل 10 دول منتجة ومصدرة للتمور عالميًا.

وأشار الوزير إلى النمو المستمر في صادرات التمور المصرية خلال العقد الأخير، مشيرا إلى أن عام 2024 شهد للمرة الأولى تسجيل أعلى قيمة لصادرات التمور على الإطلاق، حيث بلغت 105.62 مليون دولار ، حيث يمثل هذا الرقم ارتفاعًا كبيرا قدره 120.55% مقارنةً بعام 2014، وارتفاعًا بنسبة 19.33% مقارنةً بعام 2023.

كما أشار إلى أن سلاسل القيمة للتمور، بدءًا من زراعة الفسائل وحتى تصنيع منتجات مثل دبس التمر والمعجنات، تُسهم في رفع القيمة المضافة والجودة التنافسية.

وتطرق وزير الزراعة في كلمته إلى المشروع القومي لزراعة 5 ملايين نخلة، والذي نجح حتى الآن في زراعة 3 ملايين نخلة في توشكي والوادي الجديد، مشيرا الى الإنجازات والمشروعات القومية التي قادتها الدولة للنهوض بالقطاع.

وأكد فاروق، أن المهرجان هو جسر للتعاون وتبادل الخبرات بين المنتجين والمستثمرين والعلماء من مختلف دول العالم.

ودعا إلى بحث سبل الارتقاء بصناعة التمور وتحقيق أقصى استفادة من مشتقاتها في الصناعات الغذائية والتجميلية والدوائية، مشددًا على التزام الدولة المصرية بدعم الابتكار والاستثمار الزراعي وتطوير سلاسل القيمة، وصولاً إلى تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

من جهته رحب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالحضور، معربًا عن سعادته بمشاركة وفود الجهات الرسمية والعارضين في فعاليات المهرجان، كما أشاد بحجم التمثيل من المنتجين والمصنّعين من مختلف المحافظات والدول المشاركة.

وأكد محافظ الجيزة أن المؤتمر يُقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارة الصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني.

وأشار إلى أن إقامة المهرجان تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تطوير قطاع التمور وتعزيز مكانته كأحد ركائز الاقتصاد الزراعي ودعم المزارعين والمصنّعين والمصدرين في هذا المجال الحيوي، مما مكّن مصر من احتلال المركز الأول عالميًا في إنتاج التمور بنسبة 19% من الإنتاج العالمي.

وأوضح أن مهرجان هذا العام يتميز بمشاركة واسعة لأكثر من 120 عارضًا من مصر والإمارات والسعودية والأردن والسودان وليبيا والمغرب وموريتانيا وباكستان والمكسيك وإثيوبيا، بما يعكس عمق التعاون العربي والدولي في دعم قطاع التمور والابتكار الزراعي.

وأضاف محافظ الجيزة أن التمور المصرية تُعد كنزًا اقتصاديًا في قلب الواحات البحرية، حيث تمتد مزارع النخيل على مساحات شاسعة يتجاوز عدد أشجارها مليوني نخلة، تمثل مصدر رزق كريم لأهالي الواحات، وتؤكد ما تزخر به أرض مصر من خيرات وثروات طبيعية.

وأكد النجار حرص محافظة الجيزة على تهيئة المناخ الاستثماري وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي والسياحة البيئية بالواحات البحرية، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب.

واختتم محافظ الجيزة كلمته بتوجيه خالص الشكر لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي على اختيار محافظة الجيزة وتحديدًا الواحات البحرية  لاستضافة هذه النسخة المتميزة من المهرجان، تقديرًا لما تتمتع به من طبيعة خلابة وإمكانات زراعية وسياحية واعدة، متمنيًا استمرار إقامة النسخ المقبلة من المهرجان على أرض الواحات البحرية.

بدأت الفعاليات باستقبال محافظ الجيزة لكبار الزوار تلاها افتتاح المؤتمر الخاص بالمهرجان، والذي استُهل بالوقوف لتحية العلم وسماع النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية ثم عُرض فيلم تعريفي بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وفيلم تسجيلي عن الواحات البحرية وفعاليات المهرجان، تخللته كلمات الحضور من الضيوف والمشاركين.

وشملت فعاليات اليوم الأول من المهرجان افتتاح معرض التمور حيث اصطحب وزير الزراعة ومحافظ الجيزة الحضور في جولة لتفقد أجنحة المعرض والاطلاع على أحدث الابتكارات والوسائل الحديثة في زراعة وتصنيع وتعبئة وتغليف التمور، إلى جانب أجنحة مميزة لمنتجات الحرف اليدوية والصناعات التقليدية من مختلف المحافظات والدول المشاركة.

كما قام وزير الزراعة ومحافظ الجيزة ومرافقوهما بتكريم الفائزين بجوائز الدورة الثامنة لمسابقة التمور المصرية، ومنحهم درع محافظة الجيزة تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة في تطوير صناعة التمور المصرية.

