الوضع الميداني في أوكرانيا يسير نحو مزيد من التعقيد | تفاصيل

قال مراسل القاهرة الإخبارية في كييف، غيث مناف، إن الجبهة الشرقية تشهد تدهوراً سريعاً، بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية السيطرة على منطقة "فوتشي" في مقاطعة دنيبروبتروفسك، معتبرةً ذلك تقدماً ميدانياً مهماً في عملياتها العسكرية المستمرة شرق البلاد.

وأضاف أن القوات الروسية تواصل التقدم في محاور باخموت ودونيتسك، حيث أعلنت موسكو سيطرتها على 80 إلى 85% من مدينة بوكروس، بينما نفت هيئة الأركان الأوكرانية هذه الأنباء مؤكدة استمرار المعارك الشرسة.

خسائر وهجمات مضادة

وأوضح مناف أن المعارك خلفت خسائر كبيرة في صفوف القوات الروسية، مشيراً إلى أن الجيش الأوكراني ينفذ هجمات مضادة باستخدام طائرات مسيرة هجومية من طراز "فلامينغو" المحلية الصنع لاستهداف منشآت عسكرية روسية.

وأكد أن موسكو تتهم كييف باستخدام هذه الطائرات في ضرب منشآت مدنية داخل الأراضي الروسية.

أزمة الطاقة في كييف

أدت الغارات الروسية الأخيرة إلى أضرار واسعة للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة طوارئ في العاصمة كييف بسبب انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة.

وأوضحت وزارة الطاقة الأوكرانية أنها تعمل على إصلاح الأعطال تدريجياً، بينما حذر رئيس لجنة الطاقة في البرلمان من تفاقم أزمة الكهرباء بين مناطق الشرق والغرب نتيجة الاستهدافات المتكررة.

استمرار التصعيد

واختتم مراسل القاهرة الإخبارية بالتأكيد على أن الوضع الميداني في أوكرانيا يسير نحو مزيد من التعقيد، مع استمرار القصف الروسي المكثف والتصعيد المتبادل، ما يشير إلى مرحلة أكثر خطورة خلال الأسابيع المقبلة.