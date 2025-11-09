انضموا لجماعة إرهابية.. الحكم على 11 متهما بـ«الخلية الإعلامية»

تصدر محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الاثنين، الحكم في إعادة محاكمة 11 متهما بتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، في القضية رقم 12468 لسنة 2022 جنايات التجمع، المعروفة بـ"الخلية الإعلامية".

يصدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة، سكرتارية محمد السعيد.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة، ووجه للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية ووجه لبعضهم تهم تمويل جماعة إرهابية.