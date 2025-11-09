قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير مصر في كندا: برودة الطقس القاسية لم تمنع حضور وتصويت المصريين بانتخابات مجلس النواب
باسم مرسي: زيزو مش نجم الشباك في الأهلي
إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية
المؤتمر: القائمة الوطنية تضم مجموعة من الأحزاب تعمل معًا لخدمة الوطن
برلماني: السياسات الاقتصادية ساهمت في رفع الإنتاجية وتوفير فرص العمل
صاحب صورة الجلابية: لفينا المتحف وانبهرنا بكل ما فيه.. فيديو
نقيب الموسيقيين عن أزمة أغنية محمد رمضان: لا تعليق احتراما لوفاة والده
هشام توفيق: 3 تحديات يعاني منها نادي هليوبوليس
باسم مرسي: تسجيلي الأهداف في مباريات الأهلي سبب غضب جماهيره مني
دعاء واحد قبل النوم يجعل الملائكة تدعو لك بغفران الذنوب حتى تستيقظ.. داوم عليه
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 .. اعرف الجدول الكامل بعد الزيادة
كمونة: الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا
حوادث

انضموا لجماعة إرهابية.. الحكم على 11 متهما بـ«الخلية الإعلامية»

إسلام دياب

تصدر محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الاثنين، الحكم في إعادة محاكمة 11 متهما بتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، في القضية رقم 12468 لسنة 2022 جنايات التجمع، المعروفة بـ"الخلية الإعلامية".

يصدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة، سكرتارية محمد السعيد.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة، ووجه للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية ووجه لبعضهم تهم تمويل جماعة إرهابية.

محكمة جنايات مستأنف إرهاب مجمع محاكم بدر الخلية الإعلامية جماعة إرهابية قيادة جماعة إرهابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

