قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غداً.. افتتاح جامعة الأقصر الأهلية بمدينة طيبة الجديدة
عمرو أديب: الجلابية البلدي قمة الراحة وآخر ألاجة
نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يفتتح مؤتمر النقل الذكي واللوجستيات غدا
يعمل دون سائق.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الجديدة 2025 وأسعار التذاكر
الأمم المتحدة: موجة جديدة من تفشي الكوليرا في عدد من المناطق بالسودان
في العطلات .. أحمد موسى يعلن خبرا مهما عن المتحف المصري الكبير
الأمم المتحدة: تدهور الوضع الصحي مرتبط بانهيار الخدمات بالسودان
أهالي بنها يشيعون جثمان الطفل يوسف الغارق بالرياح التوفيقي في بنها
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق بنها شبرا الحر
رغم حزنه على وفاة والده.. محمد رمضان يعزي فى السيناريست أحمد عبد الله | صور
الطريق إلى الخلود هدية الرئيس السيسي لقادة وزعماء العالم | أحمد موسى يكشف التفاصيل
إيه العبقرية دي.. دهشة أحمد موسى على الهواء بسبب كتاب الطريق إلى الخلود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

من أعماق الأرض| اكتشاف أماكن غير متوقعة لاستخراج الذهب.. أين هي؟

الذهب
الذهب
أحمد أيمن

يعتبر الذهب رمزًا عالميًا للثروة والرفاهية وملاذا آمنا وقت الأزمات لكونه معدنٌ لامع وثمين، إلا أنه يمتلك ميزة إضافية بوجوده في أماكن غير متوقعة. 

من الأعماق السحيقة للأرض إلى أجسادنا.. هذا المعدن الأصفر يحتوي على قصص متنوعة ومثيرة للجدل حول انتشاره في الطبيعة وعلاقته بالحياة.

الذهب داخل جسم الإنسان

قد تعتقد أن الذهب يقتصر فقط على المجوهرات والمعدن الثمين، لكن المفاجأة تكمن في أن أجسامنا تحتوي على كميات ضئيلة من الذهب؛ حوالي 0.2 مليجرام في الجسم البشري العادي، يتم توزيعها في الدم والخلايا. 

يلعب الذهب دورًا هامًا في نقل الإشارات الكهربائية داخل الخلايا، مما يعزز من وظائف الجسم الحيوية.

بالرغم من أن الكمية ضئيلة ولا يمكن رؤيتها، إلا أن للذهب تأثيرات كبيرة على التوازن الكهربائي داخل جسم الإنسان، مما يبرز أهمية المعادن الثمينة في حياتنا.

ذهب المحيطات: كنز مخفي

عندما نفكر في المحيطات، تخطر لنا صورة الماء والحياة البحرية فقط. لكن الواقع أكثر إثارة؛ حيث تحتوي مياه المحيطات على حوالي 20 مليون طن من الذهب المذاب. 

رغم أن التركيز منخفض للغاية مما يجعله غير قابل للاستخراج تجاريًا، فإن وجود هذه الكمية من الذهب يجعل من المحيطات مصدرًا مثيرًا للفضول.

يعتبر العلماء وصائدو الكنوز هذا الكم الهائل من "الذهب السائل" تحديًا، إذ لم يتمكنوا حتى الآن من تطوير طرق فعالة لاستخراج الذهب من المياه. ولكن، تبقى فكرة وجود الذهب في المحيطات دليلاً على انتشاره بشكل غير متوقع.

ذهب النجوم: رحلة عبر الكون

يُعتبر الفضاء من الغموض الأكبر عندما يتعلق الأمر بوجود الذهب. تشير الأبحاث إلى أن جزءً كبيرًا من الذهب المدفون على الأرض جاء من النيازك التي ارتطمت بالأرض منذ مليارات السنين. لذا يمكن القول إن الذهب الذي نستخدمه اليوم قد خاض رحلة شاقة عبر الفضاء قبل الوصول إلينا.

هذه النظرية لا تفسر فقط أصل الذهب على كوكبنا، بل تفتح أيضًا المجال لاستكشاف التعدين الفضائي، حيث يُمكن أن توفر الكويكبات مستقبلًا مصادر جديدة للمعادن الثمينة.

النباتات مستودعات صغيرة للذهب

لا يقتصر وجود الذهب على المعادن والمياه فحسب، بل يوجد أيضًا في بعض النباتات. بعض الأنواع مثل أشجار الكينا والتنوب النرويجي قادرة على امتصاص كميات دقيقة من الذهب من التربة. تقوم الجذور بنقل هذه الكميات إلى الأوراق حيث تُخزن.

وعلى الرغم من أن الكميات التي يمكن استخراجها من النباتات تعتبر ضئيلة للغاية، إلا أن هذا الاكتشاف يسلط الضوء على الدورة الطبيعية للمعادن، حيث تثبت الدراسات أن الميكروبات تلعب دورًا هامًا في مساعدة النباتات على امتصاص الذهب وتحويله إلى جزيئات نانوية داخل الأنسجة.

وبشكل عام، يقدم الذهب لمحة مثيرة عن التركيبة البيئية وعلاقته بالكون من حولنا. فهو لا يمثل فقط ثروة مادية بل أيضًا سلسلة من التفاعلات الطبيعية التي تمس حياتنا بشكل غير مباشر، ما يجعلنا نقدر هذا المعدن الفريد أكثر من أي وقت مضى.

الذهب أماكن استخراج الذهب الذهب داخل الإنسان ذهب النباتات ذهب المحيطات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معرفة لجنة الانتخابات

طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025

https://www.elbalad.news/6758527

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب بعد تراجعه أكثر من 500 جنيه

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

الإيجار القديم

بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات

ترشيحاتنا

الحصاد الأسبوعي

ننشر تفاصيل الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

تراجع الفائض التجاري الألماني لأدنى مستوى منذ 11 شهرا مع ارتفاع الواردات وتباطؤ الصادرات

تراجع الفائض التجاري الألماني لأدنى مستوى منذ 11 شهرا مع ارتفاع الواردات وتباطؤ الصادرات

وزير الاسكان الجولة

تفاصيل المدينة التراثية بالعلمين الجديدة

بالصور

فوائد مذهلة للشوكولاتة الداكنة.. كيف يحسّن الكاكاو صحة القلب والدماغ والمزاج؟

فوائد الشوكولاتة الصحية
فوائد الشوكولاتة الصحية
فوائد الشوكولاتة الصحية

رغم حزنه على وفاة والده.. محمد رمضان يعزي فى السيناريست أحمد عبد الله | صور

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

للفئة المتوسطة .. 5 سيارات SUV صينية في مصر

سيارات SUV صينية
سيارات SUV صينية
سيارات SUV صينية

5 أطعمة تعزّز صحة الغدة الدرقية.. تدعم إنتاج الهرمونات

الأطعمة لتعزيز صحة الغدة الدرقية
الأطعمة لتعزيز صحة الغدة الدرقية
الأطعمة لتعزيز صحة الغدة الدرقية

فيديو

إسماعيل الليثي

من فرحة عيد ميلاد لحادث مأساوي.. هل الحسد ضرب إسماعيل الليثي؟

زواج امال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن: آمال ماهر تفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد