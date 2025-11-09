قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد بلحاج يتوج بجائزة هداف بطولة السوبر المصري
محمد الشناوي يحصد جائزة أفضل حارس في بطولة كأس السوبر المصري
لأصحاب المعاشات.. كيف تحصل على 3 أضعاف معاشك من البريد؟
الدنماركي بيس توروب يحقق أول بطولة مع النادي الأهلي
أحمد عبد الباسط يكشف سبب إلغاء هدف الزمالك في لقاء السوبر المصري
الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي على حساب الزمالك
خبير عسكري: إسرائيل لا تريد الذهاب إلى المرحلة الثانية من وقف الحرب
وزير الأوقاف: المشاركة في الانتخابات من أسمى صور الأمانة وواجب وطني
مانشستر سيتي يتقدم بثنائية على ليفربول في الشوط الأول بالبريميرليج
الرقابة المالية: أصدرنا 47 قرارا لتنظيم القطاع منذ صدور قانون التأمين الموحد
6 أشهر على حبرية البابا لاون.. بابا السلام في عالم ممزق بالحروب
هل يذهب الإنسان للمعالجين بالقرآن للسحر؟.. الإفتاء تكشف خطوات العلاج
Alibaba تطلق منصة Super AI Cloud وتدعم آلاف المطورين حول العالم

أعلنت مجموعة Alibaba رسمياً عن إطلاق منصة Super AI Cloud الجديدة، والتي تهدف إلى تسريع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وربط المطورين حول العالم بحلول سحابية فائقة القدرة. 

تجمع المنصة بين أوائل خدمات الحوسبة السحابية المتقدمة وأحدث الأدوات البرمجية للذكاء الاصطناعي، مع دعم واسع لأكبر نماذج اللغات والبرمجيات المتطورة.

شبكة دعم فني ومجتمعات مطورين دولية

توفّر منصة Super AI Cloud مجموعة ضخمة من الموارد الفنية، بما في ذلك دورات تدريبية وقواعد بيانات مفتوحة ومجتمعات دعم تفاعلي، مما يسمح للمبرمجين بالدخول في جلسات تطوير جماعي أو فردي عبر عدة دول في وقت واحد. 

وتُشجّع Alibaba المطورين على مشاركة أفكارهم وإنشاء مشاريع تطبيقية عملية يمكن اختبارها وتحسينها مباشرة على المنصة.

تقنيات أمان متقدمة للتكامل مع شركات القطاع الخاص

إلى جانب الأدوات التقنية، توفر Super AI Cloud تقنيات أمان مشددة تتوافق مع معايير القطاع الخاص والحكومي، ما يسمح بدمج التطبيقات الذكية بسهولة مع أنظمة الشركات والبنوك والمستشفيات والتعليم عن بعد، مع الحفاظ على سرية البيانات وسرعة التوسعة.

تسهيلات مالية وعروض خاصة للمشاريع الناشئة

خصصت Alibaba ميزانية ضخمة لدعم الشركات الناشئة والمطورين المستقلين، حيث تم طرح باقات استضافة ومصادر بيانات مجانية أو منخفضة التكلفة لتشجيع تحوّل الأفكار إلى خدمات سحابية مبتكرة، مع إمكانية استقطاب تمويل إضافي للمشروعات الواعدة على المنصة.

منصة Super AI Cloud من Alibaba تفتح الباب أمام موجة جديدة من التطبيقات الذكية، وتربط المجتمعات البرمجية في العالم بحلول سحابية متقدمة لم تكن ممكنة بهذا المستوى سابقاً. خطوة قوية تعزز موقع Alibaba العالمي في سوق الذكاء الاصطناعي السحابي.

