Alibaba تطلق منصة Super AI Cloud وتدعم آلاف المطورين حول العالم

أعلنت مجموعة Alibaba رسمياً عن إطلاق منصة Super AI Cloud الجديدة، والتي تهدف إلى تسريع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وربط المطورين حول العالم بحلول سحابية فائقة القدرة.

تجمع المنصة بين أوائل خدمات الحوسبة السحابية المتقدمة وأحدث الأدوات البرمجية للذكاء الاصطناعي، مع دعم واسع لأكبر نماذج اللغات والبرمجيات المتطورة.

شبكة دعم فني ومجتمعات مطورين دولية

توفّر منصة Super AI Cloud مجموعة ضخمة من الموارد الفنية، بما في ذلك دورات تدريبية وقواعد بيانات مفتوحة ومجتمعات دعم تفاعلي، مما يسمح للمبرمجين بالدخول في جلسات تطوير جماعي أو فردي عبر عدة دول في وقت واحد.

وتُشجّع Alibaba المطورين على مشاركة أفكارهم وإنشاء مشاريع تطبيقية عملية يمكن اختبارها وتحسينها مباشرة على المنصة.

تقنيات أمان متقدمة للتكامل مع شركات القطاع الخاص

إلى جانب الأدوات التقنية، توفر Super AI Cloud تقنيات أمان مشددة تتوافق مع معايير القطاع الخاص والحكومي، ما يسمح بدمج التطبيقات الذكية بسهولة مع أنظمة الشركات والبنوك والمستشفيات والتعليم عن بعد، مع الحفاظ على سرية البيانات وسرعة التوسعة.

تسهيلات مالية وعروض خاصة للمشاريع الناشئة

خصصت Alibaba ميزانية ضخمة لدعم الشركات الناشئة والمطورين المستقلين، حيث تم طرح باقات استضافة ومصادر بيانات مجانية أو منخفضة التكلفة لتشجيع تحوّل الأفكار إلى خدمات سحابية مبتكرة، مع إمكانية استقطاب تمويل إضافي للمشروعات الواعدة على المنصة.

منصة Super AI Cloud من Alibaba تفتح الباب أمام موجة جديدة من التطبيقات الذكية، وتربط المجتمعات البرمجية في العالم بحلول سحابية متقدمة لم تكن ممكنة بهذا المستوى سابقاً. خطوة قوية تعزز موقع Alibaba العالمي في سوق الذكاء الاصطناعي السحابي.