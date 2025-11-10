كبار السن يتصدرون المشهد.. إقبال كثيف من الناخبين باللجان الانتخابية بالإسكندرية

أكدت نورهان عادل، مراسلة صدى البلد في الإسكندرية، أن لجان التصويت بانتخابات مجلس النواب تم فتحها في تمام الساعة التاسعة صباحًا أمام الناخبين، موضحة أن البعض بدأ التوافد منذ الساعة الثامنة والنصف صباحًا.

وقالت المراسلة في مداخلة مع الإعلامي حمدي رزق، خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025 على قناة «صدى البلد»، إن المشهد في الصباح كان يغلب عليه حضور الشباب والفتيات من السن الصغيرة.

وأضافت أن الوقت كان مناسبًا ودرجة الحرارة معتدلة على عكس المتوقع، موضحة أنه كان من المتوقع حدوث تقلبات جوية في الإسكندرية، إلا أن الجو صباح اليوم كان معتدلًا.

وأوضحت أن أعداد الناخبين بدأت تتزايد من مختلف الأعمار والفئات، وكان من بينهم كبار السن، والسيدات، وكذلك رجال من كبار السن.

