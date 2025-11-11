أسيوط: مسيرات داعمة للمشاركة في الانتخابات وسط متابعة دقيقة من الهيئة الوطنية

أفاد مراسل التليفزيون المصري في محافظة أسيوط بوجود مسيرات تجوب شوارع المحافظة لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات، مؤكدًا التفاعل الإيجابي من المواطنين وحثهم على ممارسة حقهم الدستوري في التصويت.

الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع العملية لحظة بلحظة

وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات متابعتها الدقيقة لسير عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب على مستوى جميع المحافظات، مؤكدة حرصها على ضمان الشفافية والنزاهة في كل اللجان.

وأوضحت الهيئة أنها تتدخل فورًا لإزالة أي معوقات قد تواجه الناخبين أو اللجان الانتخابية، لضمان استكمال العملية الانتخابية بأفضل صورة ممكنة.