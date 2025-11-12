قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم الوصية بمنع شخص من حضور الجنازة .. الإفتاء توضح
إعلامي: أزمة زيزو وهشام نصر «شخصية».. والزمالك يهرب من خسارة السوبر بـ«شكوى وهمية»
انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق
1600 .. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب
تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟
استعدادات مبكرة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا
غاز سام مُسيل للدموع .. استشهاد طفل فلسطيني متأثرًا بإصابته جنوب نابلس
ضياء السيد: مشاركة محمد صلاح في الدورة الودية بالإمارات «ضرورة للمنتخب»
بيزيرا «ميعرفش» وزير الرياضة.. محمد صلاح: أرفض موقف «زيزو» مع هشام نصر
بدء تجربة التدريس المشترك بين حقوق عين شمس وكلية القانون بجامعة إسيكس البريطانية
كولومبيا تعلّق تعاونها الاستخباراتي مع واشنطن احتجاجًا على الضربات الأمريكية في «الكاريبي»
توك شو

دبلوماسي فرنسي سابق: زيارة الرئيس الفلسطيني لباريس محورية وتستحضر روح السلام

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني
هاني حسين

قال باتريك باسكال، الدبلوماسي الفرنسي السابق، إن زيارة الرئيس الفلسطيني إلى فرنسا محورية بالتأكيد، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها فرنسا الرئيس الفلسطيني منذ أن اعترفت رسميًا بالدولة الفلسطينية، مضيفًا أن هذا الإعلان جاء على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

وأوضح باسكال، خلال مداخلة  على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن 11 نوفمبر يعد يومًا محوريًا في فرنسا، حيث يُحتفل بنهاية الحرب العالمية الأولى، ويتم فيه تكريم جميع ضحايا الحروب، قائلاً إن الفرنسيين يشاركون أصدقائهم البريطانيين في ارتداء زي خاص وشراء الورود تكريمًا للضحايا، كما أن العديد من المناطق في فرنسا مزينة بالورود احتفالًا بهذا اليوم.

وأشار الدبلوماسي الفرنسي إلى أن روح هذا اليوم يجب أن تُتذكر أيضًا في سياق فلسطين والشرق الأوسط، معربًا عن توقعه أن تتضمن المباحثات مع القيادة الفلسطينية نقاشًا حول المرحلة الأولى من اتفاقية غزة واستكمالها.

فلسطين رئيس فلسطين فرنسا أبو مازن

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

