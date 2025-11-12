دبلوماسي فرنسي سابق: زيارة الرئيس الفلسطيني لباريس محورية وتستحضر روح السلام

قال باتريك باسكال، الدبلوماسي الفرنسي السابق، إن زيارة الرئيس الفلسطيني إلى فرنسا محورية بالتأكيد، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها فرنسا الرئيس الفلسطيني منذ أن اعترفت رسميًا بالدولة الفلسطينية، مضيفًا أن هذا الإعلان جاء على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

وأوضح باسكال، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن 11 نوفمبر يعد يومًا محوريًا في فرنسا، حيث يُحتفل بنهاية الحرب العالمية الأولى، ويتم فيه تكريم جميع ضحايا الحروب، قائلاً إن الفرنسيين يشاركون أصدقائهم البريطانيين في ارتداء زي خاص وشراء الورود تكريمًا للضحايا، كما أن العديد من المناطق في فرنسا مزينة بالورود احتفالًا بهذا اليوم.

وأشار الدبلوماسي الفرنسي إلى أن روح هذا اليوم يجب أن تُتذكر أيضًا في سياق فلسطين والشرق الأوسط، معربًا عن توقعه أن تتضمن المباحثات مع القيادة الفلسطينية نقاشًا حول المرحلة الأولى من اتفاقية غزة واستكمالها.