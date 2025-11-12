قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال 24 ساعة فقط.. الأوراق والرسوم المطلوبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة
أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات
الوزراء: وصول الاحتياطي النقدي لـ50 مليار دولار يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
دفن جثمان نجل المرشح علي نور وابن شقيقته ضحيتا حادث مرسى علم المروع
سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر
اليونيسف: إسرائيل تمنع دخول مواد أساسية إلى قطاع غزة
بعد قليل .. بدء نظر محاكمة 6 متهمين فى قضية «خلية داعش أكتوبر»
أسعار النفط تصعد لليوم الثالث مدعومة بارتفاع علاوات منتجات الوقود
أحمد الشرع: نتمسك بمحاكمة بشار الأسد ونسعى لاتفاق سلام متوازن مع إسرائيل برعاية أمريكية
وزير الخارجية يتوجّه إلى تركيا لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
أحمد الشرع: القتال ليس عيبًا إذا كان دفاعًا عن الأرض.. والعقوبات على سوريا أصبحت من الماضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

ذهب
ذهب
آية الجارحي

شهدت أسعار الذهب ارتفاع قوي على المستويين العالمي والمحلي منذ تعاملات الاثنين.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الان 5515  مرتفعا بقيمة 195 جنيها منذ بداية تعاملات الاسبوع الجاري.

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع، مدعومةً بتزايد الرهانات على إعادة فتح الحكومة الأمريكية.

ما يشير إلى إمكانية حدوث انتعاش للنشاط الاقتصادي وتدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل

وارتفعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء بنحو 25 جنيها، بعد أن ارتفعت 150 جنيهًا خلال تعاملات أول أمس الإثنين 

عالميًا، ارتفع الذهب الفوري إلى 4143 دولارًا للأوقية بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 23 أكتوبر عند 4149 دولارًا.

قال الدكتور فاروق سوسة، رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجولدمان ساكس، أن النظرة التقليدية إلى الذهب باعتباره أداة للتحوط أو ملاذاً آمناً لم تعد هي المحرك الأساسي لارتفاعه في الوقت الحالي.

وأوضح أن ما يقود السوق فعلياً هو قصة "فك الدولرة”، هناك رغبة  من الحكومات والمؤسسات في إيجاد وسائل لتخزين الثروة بعيداً عن الدولار، والذهب هو المستفيد الرئيسي من هذا الاتجاه.

سعر الذهب في مصر اليوم  الاربعاء 12-11-2025

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 12-11-2025، بعد ارتفاعها إلى ما يقرب من 200 جنيه خلال يومين.


بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  4129 دولارا 


سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4727 جنيها للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5515 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24
 

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6303 جنيها.


سعر الجنيه الذهب اليوم


وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 44،120 ألف جنيه.


وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

الذهب أسعار الذهب سعر الذهب عيار 21 بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميًا سعر جرام الذهب الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

صورة أرشيفية

ضربات برق ورعد.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية فى هذا الموعد

إسماعيل الليثي

ابن حلال .. محمد رمضان ينعى إسماعيل الليثي بكلمات مؤثرة

زواج مي عز الدين

زواج مي عز الدين | مفاجأة غير محسوبة من الفنانة لكل جمهورها .. تفاصيل مثيرة

مباراة الأهلي والزمالك

رابطة الأندية ترضخ لـ مطالب الأهلي في الدوري| إيه القصة؟

مشغولات ذهبية

200 جنيه صعودًا .. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

فرز الأصوات الانتخابية

بدء فرز الأصوات في لجان الجيزة بختام اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة النهضة بشارع البحر الأعظم صباح اليوم

نون النسوة| سيدات الجيزة يتصدرن المشهد في انتخابات مجلس النواب 2025.. صور

نهاية اليوم الانتخابي

دقائق الحسم .. طوابير الانتخابات بالإسكندرية تتحدى الزمن قبل الإغلاق

بالصور

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات
أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات
أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تعلمي طريقة عمل الفطير المشلتت .. بخطوات سهلة ومضمونة

طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل
طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل
طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل

تُعزّز المناعة وتحمي القلب .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم؟

فوائد الطماطم الصحية
فوائد الطماطم الصحية
فوائد الطماطم الصحية

صدمة للعالم .. «رينو» تقرّر إعادة استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية

رينو
رينو
رينو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد