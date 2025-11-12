قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غدًا.. البحوث الإسلاميَّة يعقد اللقاء الـ34 مِن فعاليَّات مبادرة معًا لمواجهة الإلحاد
حسن الخطيب.. يفتتح فعاليات الدورة التاسعة من معرض ديستنيشن أفريقيا
سفير عُمان: نستهدف دعم المستثمرين المصريين بعمان.. وفتح آفاق الاستثمار بمصر أمام العمانيين
التعليم: مصر لا تعاني من عجز معلمين ونسبة حضور الطلاب 87.7%
مسئول بوزارة الخارجية: روسيا مستعدة لاستئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا
محافظ مطروح: رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع مياه الأمطار
تغطية شاملة لجميع المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في هذا الموعد
سرقة فنية في دمشق.. 6 قطع ذهبية تختفي من المتحف الوطني
وزيرة التخطيط: شراكات دولية بـ 9 مليار دولار 25% منها عبارة عن منح
نفاد جميع مواعيد حجز جلسات كايرو برو-ميت خلال 12 ساعة فقط من فتح باب التسجيل
وزير الصحة: التعليم والتدريب ركيزة أساسية لتنمية رأس المال البشري
وزير الصحة: الثقافة والهوية ركيزتان للتنمية البشرية المستدامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يحضر فعاليات برنامج تدريب مدربي المهارات الأساسية بالمدارس

محافظ أسيوط يحضر فعاليات برنامج تدريب مدربي المهارات الأساسية للدعم النفسي وإدارة الفصول للمعلمين
محافظ أسيوط يحضر فعاليات برنامج تدريب مدربي المهارات الأساسية للدعم النفسي وإدارة الفصول للمعلمين
إيهاب عمر

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فعاليات دورة تدريبية بعنوان "مهارات إدارة الفصل بفاعلية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي"، والتي تهدف إلى تأهيل مدربي المهارات الأساسية للدعم النفسي الاجتماعي وإدارة الفصل للمعلمين بالمدارس.

وأقيمت الدورة بقاعة الاجتماعات بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بحي شرق مدينة أسيوط، ضمن برنامج تنفيذي مشترك بين وزارة التربية والتعليم وهيئة اليونيسف والجامعة الأمريكية بالقاهرة، تحت رعاية  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

حضر الفعالية محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وجوزيف إبراهيم، مسؤول التدريب بقسم علم النفس بالجامعة الأمريكية، وخالد روبي، المنسق الإداري بالجامعة الأمريكية، والدكتورة الشيماء فتحي، مسؤولة الملاحظة والدعم بالجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى محمد زيدان، مدير التعليم الابتدائي، ومحمد الكر موجه عام التربية الاجتماعية، ومحمد السباعي، متابع من وزارة التربية والتعليم، إلى جانب نخبة من المدربين من الوزارة وهيئة اليونيسيف والجامعة الأمريكية.

التعامل مع حالات سوء السلوك والتنمر داخل المدارس

وأوضح محافظ أسيوط أن الدورة تهدف إلى تزويد المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين بالمهارات الأساسية للتعامل مع حالات سوء السلوك والتنمر داخل المدارس، وتعزيز قدرتهم على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب، بما يجعل المعلم أكثر فاعلية في حماية الأطفال وتعزيز بيئة تعليمية آمنة، مؤكدًا أن البرنامج يشمل 8 إدارات تعليمية و50 مدرسة، بمشاركة 285 معلمًا و50 أخصائيًا اجتماعيًا، على مدار ستة أيام تدريبية.

استخدام أحدث استراتيجيات الدعم النفسي والاجتماعي

وأشاد اللواء هشام أبو النصر بالبرنامج التدريبي، مشددًا على دوره في رفع مهارات المعلمين في إدارة الفصل واستخدام أحدث استراتيجيات الدعم النفسي والاجتماعي والتربية الاجتماعية، بما يضمن بيئة تعليمية إيجابية وآمنة.

كما أكد المحافظ على أهمية تطبيق استراتيجيات فعالة للوقاية من العنف المدرسي، من خلال التنسيق بين المدارس والمجتمعات والجهات المعنية، واتخاذ تدابير استباقية تشمل، تعزيز بيئة تعليمية آمنة، تدريب المعلمين على التعرف على علامات العنف والتعامل معها، تطوير سياسات صارمة ضد العنف، إشراك أولياء الأمور، توفير خدمات الدعم النفسي للطلاب، وتطبيق قوانين تحمي حقوق الأطفال وتشجع على ثقافة الاحترام المتبادل.

أسيوط مهارات إدارة الفصل الدعم النفسي مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات وزارة التربية والتعليم الجامعة الأمريكية هيئة اليونيسف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ذهب

1600 .. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب

ممرض المنيا

القصة الكاملة في مقتـ.ـل «مينا» ممرض المنيا .. والحكم بإعدام المتهمين

إسماعيل الليثي

حبس سائق الفنان الراحل إسماعيل الليثي .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

اتحاد الصناعات

إعلان نتائج انتخابات غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية للدورة 2025-2029 باتحاد الصناعات

فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة

المجلس التصديري للملابس الجاهزة: نستهدف نسبة نمو سنوي لا تقل عن 30 إلي 35 %

شقق

خبير اقتصادي: جهود الدولة في الإسكان وزيادة المعروض سيؤدي إلى خفض قيمة الإيجارات وأسعار العقارات

بالصور

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة
فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة
فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

محافظ الشرقية يناقش تذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ضبط 314 طن كيلو جرام لحوم مجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ببلبيس

لحوم
لحوم
لحوم

ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟

ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟
ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟
ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد