مرشح برلماني يعلن انسحابه من جولة الإعادة بدائرة إيتاي البارود وشبراخيت بالبحيرة
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر
حماية المستهلك: ضبط 2.5 طن لحوم منتهية الصلاحية بشبرا الخيمة.. تفاصيل
نتنياهو غاضبا: أقود حربا وأُحاكم بسبب سيجار من صديق
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ ويؤكد: الدبلوماسية البرلمانية أداة لدعم مصالح المصريين بالخارج
خالد الجندي يكشف عن عبادة فضلها عظيم وتجعلك من القانتين
هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟.. لا تقلق هذا الموقع سيخبرك
الأوروبي للدراسات: الكرملين يتوقع تفاوض أوكرانيا بعد التفوق الروسي
بسبب خلافات بينهما.. الحزن يخيم على أسرة الزوجة المقـ تولة على يد زوجها في المنوفية
بيسكوف: أوكرانيا أغلقت باب السلام.. وروسيا تتجه نحو الحسم الميداني
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة
خالد الجندي يكشف عن فئة من الناس يباهي الله بهم الملائكة.. من هم؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ملك الهروب من مصيدة التسلل.. لاعب لم يقع في الفخ| من هو؟

يواصل النجم النرويجي إيرلينج هالاند تألقه اللافت مع مانشستر سيتي هذا الموسم، ليس فقط في تسجيل الأهداف، بل أيضا في إتقانه لفنون التحرك الذكي داخل الملعب.

ماكينة الأهداف النرويجية تواصل تحطيم الأرقام

فحتى الآن، يتصدر هالاند قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 هدفا في 11 مباراة، بينما رفع حصيلته الإجمالية إلى 19 هدفا في 15 مباراة بمختلف البطولات، ليؤكد أنه أحد أكثر المهاجمين فاعلية في العالم.

هالاند ملك الهروب من مصيدة التسلل

بعيدا عن معدله التهديفي المذهل، أظهر هالاند تفوق من نوع خاص هذا الموسم بقدرته الفائقة على الهروب من مصيدة التسلل، وهي مهارة باتت من أبرز نقاط قوته التي ساهمت في تسجيل عدد كبير من أهدافه الحاسمة.


فطريقة تحركه الذكية خلف خطوط الدفاع، وتوقيته المثالي للانطلاق، جعلاه الأقل وقوعا في التسلل بين كبار المهاجمين في أوروبا.

هالاند

أرقام تؤكد التفوق

بحسب إحصاءات موقع «ترانسفير ماركت»، الذي رصد أرقام المهاجمين منذ موسم 2022-2023 (وهو الموسم الذي شهد انتقال هالاند إلى مانشستر سيتي قادما من بروسيا دورتموند)، تصدر النجم النرويجي القائمة بجدارة.

هالاند

فقد وقع في مصيدة التسلل 18 مرة فقط خلال 108 مباريات، متفوقا بفارق كبير عن منافسيه، ما يعكس دقته في التحركات ووعيه التكتيكي داخل الملعب.

منافسون بعيدون عن الأرقام

وجاء السويدي ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد حاليا) في المركز الثاني بعدما وقع في التسلل 42 مرة في 92 مباراة، بينما حلّ الغيني سيرهو غيراسي مهاجم بروسيا دورتموند في المركز الثالث بـ 43 مرة في 90 مباراة.

أما الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان فحل رابعا بـ 50 تسللاً في 113 مباراة، تلاه الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونخ بـ 54 مرة في 111 مباراة.

نجوم الصف الثاني في القائمة

وجاء الفرنسي ماركوس تورام في المركز السادس بـ 55 مرة في 103 مباريات، يليه روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة في المركز السابع بـ 67 مرة في 112 لقاء، بينما احتل كيليان مبابي نجم ريال مدريد المركز الثامن بعدما وقع في التسلل 111 مرة في 109 مباريات.

وفي المركز التاسع جاء النيجيري فيكتور أوسيمين نجم غلطة سراي التركي بـ 117 مرة في 96 مباراة، فيما اختتم الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي القائمة بـ 143 مرة في 159 مباراة.

تحركات دفاعية مدروسة

تظهر هذه الإحصاءات أن هالاند لا يبرع فقط في التسجيل، بل في التمركز والقراءة المسبقة لتحركات الدفاعات، وهي سمة تميزه عن بقية المهاجمين الذين يعتمدون أكثر على السرعة أو القوة البدنية.

فقد أصبح النجم النرويجي نموذجا للمهاجم الحديث القادر على الجمع بين الذكاء التكتيكي والدقة التهديفية، ليؤكد أنه ليس فقط هداف الدوري، بل أيضا الأفضل في الهروب من مصيدة التسلل.

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

