مرشح برلماني يعلن انسحابه من جولة الإعادة بدائرة إيتاي البارود وشبراخيت بالبحيرة
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر
حماية المستهلك: ضبط 2.5 طن لحوم منتهية الصلاحية بشبرا الخيمة.. تفاصيل
نتنياهو غاضبا: أقود حربا وأُحاكم بسبب سيجار من صديق
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ ويؤكد: الدبلوماسية البرلمانية أداة لدعم مصالح المصريين بالخارج
خالد الجندي يكشف عن عبادة فضلها عظيم وتجعلك من القانتين
هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟.. لا تقلق هذا الموقع سيخبرك
الأوروبي للدراسات: الكرملين يتوقع تفاوض أوكرانيا بعد التفوق الروسي
بسبب خلافات بينهما.. الحزن يخيم على أسرة الزوجة المقـ تولة على يد زوجها في المنوفية
بيسكوف: أوكرانيا أغلقت باب السلام.. وروسيا تتجه نحو الحسم الميداني
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة
خالد الجندي يكشف عن فئة من الناس يباهي الله بهم الملائكة.. من هم؟
توك شو| استقرار الطقس والعملات.. وارتفاع الذهب.. والاحتلال يعرقل مراحل الاتفاق ويمنع المساعدات

منار عبد العظيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

عيار 21 بـ 5515 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، في فقرة مخصصة لمتابعة أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار المعدن النفيس مقارنة بتعاملات الأمس، وسط ترقب من المواطنين والتجار لحركة الأسعار خلال الأيام المقبلة.

ووفقًا لما عرضه البرنامج في نشرته الصباحية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4727 جنيهًا، بينما بلغ عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 5515 جنيها. 

أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري|فيديو

رصد برنامج صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم.

وسجل سعر الدولار الأمريكي 47.16 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو 54.59 جنيه للشراء و54.75 جنيه للبيع.

شبورة مائية وأجواء خريفية حارة.. حالة الطقس اليوم| فيديو

رصد برنامج “صباح البلد”، في تغطيته لحالة الطقس اليوم، الخميس، وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الآتي:

يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، ومائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

تتكوّن شبورة مائية كثيفة في الساعات المبكرة من الصباح (من الرابعة حتى التاسعة تقريبًا)، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

الاحتلال يعرقل مراحل الاتفاق ويمنع المساعدات.. وغزة تعيش حربًا من نوع آخر

قال شفيق التلولي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إن الأوضاع الإنسانية في غزة وصلت إلى مستويات كارثية، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في خلق بيئة طاردة للحياة، ومنع تدفق المساعدات الإنسانية. 

وأضاف التلولي أن الاحتلال يواصل منع وصول المساعدات بشكل كافٍ، ما يعوق تنفيذ الاتفاقات الميدانية ويمدد المرحلة الأولى من الاتفاق دون إحراز تقدم ملموس نحو المراحل التالية التي تشمل استحقاقات سياسية حيوية.

مستوطنون يحرقون مسجدا في الضفة الغربية

نفذ عدد كبير من المستوطنين المتطرفين سلسلة من الهجمات الجديدة، على قرى وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، الخميس.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، أن مستوطنين أحرقوا مسجدا في قرية دير استيا شمالي سلفيت، وكتبوا "شعارات عنصرية" على جدرانه.

الأوقاف: مبادرة «صحح مفاهيمك» دعوة لإحياء المودة والرحمة داخل الأسرة والمجتمع

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن مبادرة "صحح مفاهيمك" تهدف إلى تصويب المفاهيم الخاطئة التي تؤدي إلى تفكك الأسرة وتهدد استقرار المجتمع، مؤكدًا أن المبادرة تقوم على التعاون بين أكثر من 15 وزارة ومؤسسة ومجلسا قوميا ومركزا بحثيا متخصصا، لوضع خريطة متكاملة لأبرز السلوكيات السلبية في المجتمع المصري والعمل على معالجتها.

وأوضح رسلان، خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلاميتان مروة فهمي ولمياء حمدين، أن المبادرة انطلقت من قناعة بأن إصلاح المفاهيم هو الطريق نحو استعادة القيم الأصيلة، مشيرًا إلى أن الرسول كان القدوة في الرفق والاحتواء داخل الأسرة.

عبد الغفار: الجمهورية الجديدة تضع الصحة والتعليم في صدارة الأولويات

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة والسكان، أنه بالأمس برعاية الرئيس السيسي وبحضور رئيس مجلس الوزراء، أطلق نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية فى نسخته الثالثة، مشيرا إلى أنه يجمع الخبراء وصناع القرار ومتخذي القرار.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هناك ما يزيد عن 15 وزير صحة تنفيذيين فى المؤتمر، موضحا أن المؤتمر كان للإنسان وبناءه، وتمكين الأفراد وتعزيز التقدم وإتاحة الفرص، والبداية كانت فى الجلسة الحوارية وكلمة الدكتور خالد عبد الغفار، أنه لم تعد الصحة أو التعليم أو التحول الرقمي هو تكلفة تدفعها الدول لتحقيق ذلك، بل أصبح إستثمار.

25 ألف شقة ..تفاصيل الطرح الجديد لـ الإسكان الاجتماعي

تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم الإعلان عن طرح 25 ألف وحدة سكنية جديدة في عدد من المدن الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية.

 تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة لتوفير وحدات سكنية تتناسب مع احتياجات المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية، خصوصًا متوسطي ومحدودي الدخل.

هل تتسبب مشروبات الطاقة في توقف عضلة القلب؟ طبيبة تحذر من المخاطر الصحية

مع تزايد الإقبال على مشروبات الطاقة، خصوصًا بين الطلاب خلال موسم الامتحانات، حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة، من مخاطر هذه المشروبات على صحة الأفراد.

 وأكدت “عبد الوهاب” أن هذه المشروبات قد تتسبب في مشكلات صحية خطيرة، تتراوح بين اضطرابات في النوم وزيادة ضربات القلب، وقد تصل إلى الإصابة بشلل العصب السابع، وهو ما يعتبر تهديدًا حقيقيًا لصحة الدماغ والجهاز العصبي. 

لو تعرضت لحادث أو اعتداء .. خطوات تقديم بلاغ إلكتروني للنيابة من الموبايل |فيديو

أتاحت النيابة العامة خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تقديم بلاغات الحوادث أو الاعتداءات أو الجرائم المختلفة مباشرة عبر المنصة الرقمية الرسمية «النيابة العامة المصرية»، وذلك لتسهيل الوصول إلى العدالة وتقليل الضغط على أقسام الشرطة.

وأكد المحامي طارق جبر خلال صباح البلد أن الخدمة توفر وسيلة سريعة وآمنة للإبلاغ عن أي حادث أو واقعة اعتداء، وتضمن حفظ الحقوق القانونية للمجني عليهم، مشيرًا إلى أهمية تسجيل البلاغ بدقة وإرفاق أي مستندات أو صور داعمة للواقعة.

